Recuento negro: los siniestros que dejan ya 13 fallecidos este año 2025 en la Salamanca La capital y la provincia viven un verano trágico en plena Operación Retorno: las autoridades insisten en extremar la precaución

La muerte de un anciano arrollado por un bus en la confluencia de Gran Vía con Sancti-Spìritus dio inicio a un trágico verano en la red vial.

M. C. SALAMANCA Sábado, 30 de agosto 2025, 06:30

Las carreteras de Salamanca dejan un balance negro en los primeros ocho meses del año: trece personas han perdido la vida en accidentes de tráfico desde enero, la mitad de ellas en el mes de agosto, el más trágico del año. En el último fin de semana del verano y en plena Operación Retorno, la provincia acumula cifras que golpean de lleno a familias enteras y vuelven a teñir de luto la estadística.

Uno de los últimos siniestros mortales tuvo lugar este martes, 26 de agosto, en Beleña, cuando un hombre, de 50 años, de origen marroquí, perdió la vida tras precipitarse con su coche desde un puente de la A-66 a la N-630. Su mujer, que viajaba con él y sus tres hijos de 5, 10 y 13 años, resultaron heridos. La mujer falleció finalmente este jueves en la UCI del Hospital de Salamanca.

La lista de tragedias es larga. El año comenzó el 22 de enero con la muerte de un septuagenario atropellado en el paseo de la Estación de la capital. En mayo se encadenaron dos muertes en pocos días: un varón valenciano de 49 años, participante en una concentración motera, falleció el día 11 tras ser atropellado cuando caminaba por la SA-605; y el 23 de ese mismo mes, otro conductor perdió la vida en el vuelco de una furgoneta en Mozárbez, en la A-66.

Junio también se cobró una víctima muy joven, un chico de 19 años murió el día 19 al chocar su coche contra un camión en Sorihuela, también en la A-66. Apenas un mes después, el 11 de julio, un hombre de 82 años fue atropellado por un autobús urbano en la confluencia de Gran Vía con la Cuesta de Sancti-Spíritus, falleciendo días después en el hospital. Y el 21 de ese mes, otro motorista, de 27 años y vecino de Arabayona, perdió la vida tras una salida de vía en Pitiegua.

Pero ha sido agosto el mes más trágico. Recién iniciado, en apenas 72 horas, cuatro personas fallecieron en Guijuelo y Sancti-Spíritus, a lo que se sumaron nuevos siniestros en La Cabeza de Béjar y, días más tarde, el día 26 en Beleña. Una sucesión de tragedias que sitúa a Salamanca en cifras alarmantes en un verano especialmente negro.

Con este escenario, las autoridades insisten en extremar la precaución durante el regreso de vacaciones. Miles de vehículos circularán este fin de semana por la provincia y la DGT recuerda que detrás de cada número hay familias enteras destrozadas.