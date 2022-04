Nueve meses de cárcel por pegar a los policías que le dijeron que no podía beber al volante

El acusado de agredir a dos policías que le dijeron que no podía beber alcohol mientras conducía en Béjar ha aceptado nueve meses de prisión por un delito de atentado a los agentes y 300 euros de multa por dos leves de lesiones. Según informan fuentes del caso a LA GACETA, el Juzgado de lo Penal número Uno de Salamanca acogió este miércoles la conformidad entre las partes en la pena a imponer a D.S.I., que ha aceptado además el pago de 100 euros para cada uno de los dos agentes perjudicados, tal y como pedía la acusación particular.

Los hechos se remontan al 8 de marzo de 2020, de madrugada. Según el relato del fiscal, sobre las 05.40 horas, el acusado estaba en un vehículo en la calle Zúñiga Rodríguez bebiendo por un vaso de cristal que aparentemente contenía alcohol, por lo que dos policías de paisano se acercaron y se identificaron. Acto seguido le indicaron que no podía conducir si estaba bajo la influencia del alcohol.

El acusado insultó entonces a los agentes por lo que le pidieron que se apease del vehículo y se identificase, negándose éste a proporcionarles el DNI, que arrojó dentro del vehículo y les dijo: “No me pienso identificar y si tenéis c... lo cogéis dentro del vehículo pero me vais a tener que llevar detenido”. Los policías tuvieron que solicitar refuerzos, personándose otros dos agentes uniformados.

Tras salir el acusado del coche y cuando iban a cachearle, propinó un codazo en el pecho a uno de los agentes y una patada en una pierna al otro, procediéndose en este momento a su arresto.