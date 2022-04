A juicio por pegar a dos policías que le dijeron que no podía beber al volante

“No me pienso identificar y si tenéis c... lo cogéis dentro del vehículo pero me vais a tener que llevar detenido”. Con este tipo de lindezas se dirigió un conductor a los agentes de la Policía Nacional que le pillaron bebiendo lo que parecía ser una copa de alcohol, tras lo que presuntamente propinó un codazo en el pecho a uno de ellos y una patada en la pierna a otro, lo que desencadenó su detención.

El Juzgado de lo Penal número Uno de Salamanca acogerá el juicio contra D.S.I. este miércoles, cuando el acusado se enfrentará a una pena de un año de prisión por un delito de atentado a los agentes de la autoridad y 720 euros de multa por dos delitos leves de lesiones que le solicita la Fiscalía. Le pide además 35 euros de indemnización para cada uno de los agentes afectados. La acusación particular eleva esta petición a tres años de prisión, 2.160 euros de multa y 100 euros de indemnización para cada uno de los dos policías.

Los hechos se remontan al 8 de marzo de 2020, de madrugada. Según recoge el Ministerio Fiscal en su escrito de calificación provisional, al que ha tenido acceso LA GACETA, sobre las 05.40 horas de ese día, el acusado se encontraba en el interior de un vehículo en la calle Zúñiga Rodríguez de Béjar bebiendo por un vaso de cristal que aparentemente contenía alcohol, por lo que dos policías que patrullaban de paisano en vehículo camuflado, se acercaron y se identificaron debidamente exhibiendo el carnet profesional y la placa emblema. Acto seguido le indicaron que no podía conducir el vehículo si se encontraba bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

En ese momento, señala el Ministerio Fiscal, el acusado comenzó a insultar a los agentes por lo que éstos le pidieron que se apease del vehículo y se identificase, negándose el acusado a proporcionarles el DNI, que arrojó dentro del vehículo al tiempo que les dijo: “No me pienso identificar y si tenéis c... lo cogéis dentro del vehículo pero me vais a tener que llevar detenido”.

Como el acusado aumentaba su agresividad hacia los agentes, éstos solicitaron refuerzos, personándose en el lugar otros dos agentes debidamente uniformados y en vehículo oficial. Tras salir finalmente el acusado del vehículo y en el momento de proceder a efectuarle un cacheo de seguridad, éste, con ánimo de menoscabar su integridad física, propinó un codazo en el pecho a uno de los agentes y una patada en la tibia de la pierna derecha al otro, procediéndose en este momento a su arresto.