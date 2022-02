Hallan signos de violencia interna en el cuerpo de Esther López

La autopsia habría confirmado la muerte violenta de Esther López de la Rosa, la mujer de 35 años cuyo cadáver fue hallado a primera hora de la mañana del sábado en Traspinedo, localidad vallisoletana de la que era vecina y donde desapareció el 12 de enero. Un día antes, se había indicado que el cuerpo no presentaba signos de violencia evidentes.

Aunque no se han facilitado más datos respecto de las causas concretas del óbito, los primeros análisis practicados al cuerpo de la víctima, que se iniciaron ya este domingo y se han prolongado este lunes en el Instituto Anatómico Forense de Valladolid, apuntarían una muerte violenta, según la información recogida por Europa Press y que apuntan a fuentes de la investigación.

Ya el mismo día del hallazgo la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, confirmaba, en su cuenta personal de Twitter, la muerte violenta de la vecina de Traspinedo, algo que, sin embargo, no habría sido desvelado hasta este lunes una vez concluida la autopsia.

Según el Mundo, que la muerte de Esther no se considere natural no quiere decir que tuviera una naturaleza homicida. Y es que la medicina forense entiende por muerte violenta toda aquella que no es natural, incluyendo la posibilidad que un golpe.

No se descarta que el cuerpo, localizado en superficie por un paseante en la mañana de este sábado en los alrededores del pueblo, en la finca La Carrascosa, próxima al polígono Tuduero, junto a la carretera N-122, a medio kilómetro del restaurante ‘La Maña’, hubiera sido abandonado allí esa misma noche, máxime cuando el enclave había sido punto de partida de las distintas batidas multitudinarias desarrolladas en las últimas semanas en la localidad.

Mientras tanto, la Guardia Civil continúa con las pesquisas con el fin de identificar y detener al autor o autores de la muerte de Esther López.

La vecina de Traspinedo, desaparecida el 12 de enero, era buscada desde que sus padres presentaran denuncia el pasado día 17, después de que no diera señales de vida tras haber estado la noche de su desaparición viendo en un bar del pueblo el partido de la Supercopa entre el Barcelona y el Real Madrid y luego continuara la fiesta con unos amigos en casa de uno de ellos y más tarde en unas bodegas.