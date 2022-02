El cadáver de Esther López no presentaba signos de violencia evidentes

La investigación por la muerte de Esther López, la mujer de 35 años de Traspinedo, cuyo cadáver fue encontrado este sábado tras 24 días desaparecida, continúa abierta y con muchos interrogantes por resolver.

Este domingo, El Confidencial publicaba que la médico forense que acudió al levantamiento del cadáver no observó, en prinpio, signos externos de violencia en el cuerpo y todo apunta a que la vallisoletana murió el mismo día en que se le perdió la pista en el pueblo.

Por lo tanteo, Esther López no recibió disparos ni fue apuñalada ni sufrió traumatismos graves, según estas primeras observaciones. No obstante, no se descartan otras causas que sean menos visibles por el estado de descomposión del cadáver, por ejemplo, la asfixia; ya que, según apuntó, la mujer podría haber fallecido la noche de su desaparición.

A los investigadores les ha llamado la atención que Esther López fuera encontrada sin enterrar con la ropa que llevaba el día de su desaparición, con el abrigo puesto, y todas sus pertenencias en el bolso. Solo la cubría un poco de hierba.

La zona en la que se halló el cuerpo estaba “muy próxima” a la zona de búsqueda de Esther López, por lo que una de las hipótesis es que el cadáver hubiese sido trasladado en la madrugada del viernes al sábado. En este sentido, algunos testigos que han visto cómo se encontraba el cuerpo dicen que estaba “cuidadosamente colocado”.

Sin embargo, no descartan que el cadáver estuviese allí desde su muerte ya que, aunque estaba próximo a la carretera y en una zona transitada, es posible que el desnivel hubiese ocultado a la vista el cuerpo.

En cualquier caso, la autopsia revelará cómo y cuándo murió Esther López y si el cuerpo, efectivamente, fue trasladado en las últimas horas o estuvo allí desde el principio.

Tierra sin batir

Otras fuentes de la investigación apuntan a que la tierra del entorno de La Carrascosa donde el viandante halló el cadáver de la joven el sábado por la mañana no presentaba huellas de batida.

No obstante, la tesis de que el cadáver fue ‘colocado’ se basa, por el momento en el testimonio del senderista que se topó con el macabro hallazgo en torno a las diez y media de la mañana del sábado. Este testigo declaró a la Guardia Civil que había paseado exactamente por el mismo lugar «todos los días desde enero» y no había visto nada que le llamara la atención en esa zona.

El caso sigue bajo secreto de sumario y es la titular del Juzgado de Instrucción 5 de Valladolid quien dirige la investigación para tratar de esclarecer qué le pasó a Esther la madrugada del 1.

Minuto de silencio

Por otra parte, varios cientos de personas han compartido en silencio este domingo en Traspinedo (Valladolid) el dolor tras el hallazgo del cadáver de su vecina Esther López de la Rosa, que se encontraba desaparecida desde la noche del pasado 12 de enero.

La plaza del Ayuntamiento de esta localidad vallisoletana, situada a 25 kilómetros de la capital, ha acogido este domingo un minuto de silencio en el que los vecinos han podido mostrar el dolor por la confirmación del fallecimiento de la joven de 35 años y las condolencias con su familia y en el que ha participado la Corporación municipal, así como el presidente de la Diputación provincial, Conrado Íscar, el subdelegado del Gobierno, Emilio Álvarez Villazán, y el delegado territorial de la Junta en Valladolid, Augusto Cobos.

Tras la celebración de un Pleno municipal en el que se han decretado tres días de luto oficial el pueblo, varios cientos de vecinos y personas llegadas de otros puntos han mantenido unos minutos de silencio en recuerdo de la joven, a la que se había perdido la pista en la noche del 12 al 13 de enero y cuyo cadáver fue hallado este sábado por un paseante en un terreno de labor situado en las proximidades del polígono Tuduero, a unos pocos kilómetros de distancia de Traspinedo.

El alcalde del municipio, Javier Fernández, ha expresado el sentir de los vecinos por la “triste” noticia que se conoció ayer y ha querido unir a todo el pueblo en torno al “dolor de la familia”, a quienes ha recalcado su apoyo, al mismo tiempo que ha señalado el sentimiento de “tristeza” que se vive en Traspinedo.

También ha aprovechado para pedir “tranquilidad” al municipio y aboga por dejar que la que la justicia “investigue lo que ha sucedido y esclarezca los hechos”.

“Templanza, mesura y cordura y que se deje trabajar a la Justicia sin más. Es un caso trágico, por lo que es la Justicia la que tiene que dictaminar cómo han sucedido los hechos y si hay algún culpable, pues que salga a la luz”, ha reflexionado.

En cuanto a la familia de Esther López, Javier Fernández ha recordado que durante todos estos días desde la desaparición de la joven los representantes del Ayuntamiento han estado con ellos “como no puede ser de otra manera” y ha constatado que ahora la familia “está destrozada” si bien apunta que “en cierto sentido, con un alivio de que tienen el cuerpo de su hija por fin, tristemente fallecida”.

También ha apuntado que la familia de Esther “quiere” que se deje investigar a la Justicia y ha garantizado el apoyo de “todo el municipio, el Ayuntamiento, pueblos del entorno, de Valladolid y de España” ya que considera que es un caso que ha alcanzado el ámbito nacional.

El municipio de algo más de 1.100 habitantes continúa el duelo por su vecina, con las banderas a media asta desde este sábado y con tres días de luto oficial por delante.

Todo ello, con la prudencia subrayada por el regidor ante la investigación sobre las circunstancias de la muerte, en un momento en el que ha subrayado que “todo es muy prematuro”, pero con el convencimiento de que “si alguien tiene que pagar por ello, que lo pague claramente”.