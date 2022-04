Dos años y medio de cárcel para el autor del triple atropello mortal de Pedrosillo

La Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado a dos años, seis meses y un día de prisión al autor del triple atropello mortal de Pedrosillo el Ralo. El alto tribunal le declara culpable de tres delitos de homicidio por imprudencia grave, pero en concurso ideal -es decir considera todo el complejo como una unidad delictiva, de manera que la actuación corresponde a una misma manifestación de voluntad y se valora unitariamente en un tipo penal-, delito por el que le priva además del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo de cinco años, lo que comporta la pérdida de vigencia del permiso de conducir.

El fallo supone una ligera reducción en la pena de prisión que le solicitaba la Fiscalía, tres años y medio de prisión, aunque en líneas generales sigue su tesis argumental. En el juicio, que se celebró el pasado 17 de marzo, el fiscal insistió en que el acusado había invadido el arcén y había hecho uso del teléfono móvil, mientras que el conductor lo negó.

En su sentencia, el tribunal destaca que, al margen de que fuera o no hablando por teléfono, en este caso “lo realmente relevante es la distracción sufrida, con independencia del origen de la misma, ya sea esta porque estaba manipulando el móvil, guardando el mismo o simplemente abstraído en sus pensamientos, lo transcendente es que conduciendo invadió el arcén derecho de la carretera y en ningún momento observó la presencia de las tres mujeres a pesar de encontrarnos en una vía recta, con excelente visibilidad desde kilómetros antes y no siendo consciente de lo ocurrido sino hasta después del accidente, máxime cuando él mismo ha señalado que a más de un kilómetro antes de producirse la colisión sí había observado a las mujeres, olvidándose posteriormente de las mismas”.

A la vista de todos los elementos objetivos estudiados en el informe pericial por los expertos de la Guardia Civil, queda establecido que “la causa principal por la que se produce el siniestro es una distracción por parte del conductor” desde el mismo momento en que el coche se sale de la vía por el margen derecho de forma gradual, circulando posteriormente por el arcén hasta atropellar a las peatonas. Mientras tanto, señala el instituto armado, la circulación de las mujeres por su mitad exterior del arcén “era correcto”, así como el hecho, señala, “de que las mismas circulaban de forma correcta por el arcén que les correspondía y, al existir en el momento del accidente luminosidad suficiente, no era necesario que llevaran elementos luminosos o retrorreflectantes”.

La sentencia declara probado que sobre las 21.10 horas del 8 de julio de 2020, R.H.L. conducía un vehículo Citroën Xara Picasso por la N-620. Lo hacía desde Pajares de la Laguna, donde terminó su jornada laboral a las 21.00 horas, hacia Salamanca, donde tenía su domicilio. En un momento dado, se desvió hacia el arcén de la vía y comenzó a circular con la totalidad del vehículo por el mismo, mientras que por dicho arcén paseaban en sentido contrario a la marcha del vehículo, es decir por su izquierda, tres mujeres de más de 70 años de edad.

A la altura del kilómetro 222 , las tres mujeres fueron atropelladas por el vehículo, falleciendo en el acto las dos últimas y la tercera a los pocos minutos.

R.H.L. no fue consciente de la presencia de las tres mujeres en el arcén hasta el momento de la colisión, por lo que no frenó el vehículo, previamente al atropello, sino una vez que tuvo lugar el mismo, no realizando ninguna maniobra de carácter evasivo para evitarlo. A las 22.17 horas, la Guardia Civil practicó al conductor la prueba de detección de droga con resultado negativo y a las 22.23 horas la de alcohol que igualmente arrojó resultado negativa.

Una vez en dependencias de la Guardia Civil, R.H.L. aportó voluntariamente su móvil, no constando en el registro de llamadas la realizada a su pareja a las 21.10 horas. La llamada referida se inició a las 21.10.16 horas y duró 105 segundos.