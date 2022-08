El motivo por el que las infecciones ginecológicas aumentan considerablemente en verano

La humedad de los bañadores o el aumento de la sudoración hacen que el riesgo de padecer una infección ginecológica crezca un 50 por ciento durante el verano, ya que el calor y la humedad ayudan a generar el ambiente propicio para que los hongos proliferen en la zona genital, según la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO).

Con el fin de ayudar a prevenir una posible alteración en la flora vaginal y, en consecuencia, posibles infecciones, desde SEGO se recuerdan algunas recomendaciones que ayudan a evitar este tipo de trastornos.

En primer lugar, una recomendación esencial pasa por mantener seca, en la medida de lo posible, la zona vaginal tras el baño en una playa o piscina. El hecho de llevar un bañador mojado durante muchas horas contribuye a la proliferación anormal de hongos en esta zona. Asimismo, el cloro o la suciedad de algunas aguas pueden afectar a la zona vaginal, por lo que una ducha tras el baño resulta también recomendable para eliminar excesos de cloro y suciedad.

El lavado de la zona vaginal debe ser siempre en la zona externa, solo con agua o con jabón neutro, sin perfume. Este tipo de higiene íntima es importante, pero su exceso puede ser contraproducente, ya que puede reducir las defensas naturales y alterar el pH vaginal. Por tanto, lavarse frecuentemente (3-4 veces al día), usar jabones íntimos no certificados u otros productos que no sean los anteriormente indicados no están recomendados.