Sacyl readmite a dos de los servicios del Hospital excluidos del plan de cirugía de tarde

La dirección del Hospital de Salamanca confía en que la Consejería de Sanidad vuelva a sus servicios quirúrgicos y readmita a todos en el programa de cirugías de tarde.

Durante el pasado mes de agosto la Consejería comunicó a 24 servicios de Castilla y León que les retiraba las ‘peonadas’ -operar fuera de la jornada ordinaria con una compensación económica- porque no se estaban cumpliendo con las condiciones marcadas por Sacyl.

De esos 24 departamentos, cuatro correspondían al Hospital de Salamanca: Otorrinolaringología, Traumatología, Oftalmología y Cirugía Torácica. Los dos últimos han sido readmitidos, mientras que los dos primeros tendrán que ser reevaluados de cara al último trimestre del año.

La orden publicada en junio en el Bocyl especificaba “el principal objetivo es el cumplimiento mensual y consistirá en conocer el número de pacientes en lista de espera. Dicho número a último día de cada mes habrá de reflejar la reducción de al menos el número de pacientes intervenido durante este mes en el programa de autoconcertación, tanto para ese servicio como para el total de la lista quirúrgica del hospital”.

En este sentido hay varios servicios que no han podido afrontar todos los pacientes que han entrado nuevos en lista de espera y Sacyl les ha ‘suspendido’, aunque no sin polémica. En el caso de Cirugía Torácica se presentó un escrito explicando que se trata de un servicio en el que apenas existe demora, pues son cirugías de prioridad 1, y no es responsabilidad del servicio que durante el verano se haya producido un incremento de los diagnósticos de cáncer de pulmón. La Consejería ha atendido estas explicaciones y readmitió al departamento.

Con el servicio de Oftalmología la queja de Sacyl era que no se había operado a los pacientes que llevaban más tiempo esperando, sino a otros.

En los departamentos que aún no han sido readmitidos existe cierto malestar, pero asumen la decisión. Así, los traumatólogos apuntan que “cuando hay que operar escoliosis o sarcomas, se ocupa un quirófano durante toda la mañana para ese paciente y así es más complicado reducir la lista”.

Fuentes del Hospital de Salamanca explican que “se han mantenido abiertos más del 60% de quirófano en verano, pero es una actividad menor que en el resto del año”. Aún así, existe plena confianza en que a partir del próximo mes todos los servicios quirúrgicos del Complejo Asistencial volverán a estar presentes en los ‘autoconciertos’.