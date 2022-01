Renfe vuelve a marginar a Salamanca y la deja fuera de sus trenes ‘low cost’

El sindicato Semaf prevé que aumentará el abandono y la pérdida de calidad en las líneas en las que no hay competencia

Pero no solo el precio convierte a los trenes rápidos entre Salamanca y Madrid por Medina del Campo en un servicio poco competitivo. Casi dos años después de que comenzase la pandemia, el Alvia continúa sin recuperar las cuatro frecuencias entre las que podían elegir los viajeros desde abril de 2016 hasta marzo de 2020. No fue hasta el pasado verano cuando el Ministerio de Fomento decidió recuperar la segunda de las frecuencias, pero aún siguen siendo la mitad de las que existían antes de la llegada de la covid. Y, tal y como no dejan de insistir tanto desde el Ayuntamiento como desde la Asociación Tren Salamanca la combinación horaria no facilita ni la llegada de turistas ni los desplazamientos diarios que realizan los salmantinos que trabajan en Madrid.

Hasta el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) se muestra crítico con la política tarifaria y paga ganar competitividad que está llevando a cabo Renfe. Su secretario nacional, el salmantino Juan Jesús García, explica que en 2019 la política “low cost” de Renfe ya había sido acordada con los trabajadores y, aunque la intención era ponerla en marcha en 2020, no se hizo efectiva junio de 2021, cuando las nuevas operadoras ya había comenzado a ofertarla. “Teniendo un producto para competir, Renfe llegó tarde”, asegura. El secretario nacional de Semaf explica que con la liberalización del transporte de mercancías por ferrocarril se preveía un aumento del tráfico, pero con la entrada de la competencia el crecimiento no ha sido el esperado. “En el servicio comercial va a pasar lo mismo porque es cierto que se va a competir, pero va a haber una abandono mayor en aquellas líneas que no son de Alta Velocidad”, remarca Juan Jesús García, quien percibe “un abandono voluntario del cuidado y mantenimiento de la calidad del servicio” que “está mandando a los usuarios a la carretera”.