Renfe no recupera las frecuencias eliminadas y descarta ampliar más Alvia hasta Navidad

Renfe parece querer apurar todo lo posible el plazo que comprometió con el sindicato de los maquinistas para recuperar todos los servicios ferroviarios que permanecen suspendidos desde que comenzó la pandemia.

El acuerdo con el que puso freno a la huelga de octubre le da tregua hasta finales de junio. De momento, fuentes de la compañía ya confirman que no hay ninguna previsión de aumentar los servicios actuales de cara a la próxima Navidad. Salamanca y Madrid continuarán conectadas por dos únicos servicios diarios de Alvia en cada sentido, la mitad de los que se ofrecían hasta marzo de 2020. Ante el aumento de desplazamientos entre la ciudad del Tormes y la capital del España que se produce en las dos últimas semanas de diciembre y la primera de enero para poder pasar las fiestas en familia, Renfe, lejos de aumentar las frecuencias de los trenes rápidos, se limitará a realizar cambios horarios en los servicios que ya existen.

Según avanzan desde la compañía, el Alvia que habitualmente parte a las 20:40 de Madrid y llega a las 22:21 a Salamanca cambiará su horario los días 24 y 31 de diciembre y su salida será a las 15:55 con llegada a las 17:31. En la misma línea, el 25 de diciembre y el 1 de enero, el tren rápido de primera hora de la mañana, que sale a las 8:40 de Vialia y llega a la estación de Chamartín a las 10:21 horas, se trasladará a las 15:30 horas. Sin embargo, estos cambios de horario que afectarán solo a estos cuatro días concretos todavía no se han trasladado a la web de Renfe, y los billetes se ofertan y que los usuarios pueden adquirir siguen manteniendo el horario habitual.

Si hasta que se firmó el acuerdo con el sindicato SEMAF, el principal argumento de Renfe para no ampliar los servicios comerciales entre Salamanca y Madrid era la insuficiente demanda, ahora esgrime que el motivo para no haber restablecido aún todas las frecuencias de Alvia es principalmente la escasez de maquinistas. Fuentes de la compañía explican que la intención es seguir reponiendo los servicios suspendidos en toda España pero esgrimen que, para poder hacerlo, necesitan ampliar la plantilla de estos profesionales. Explican que, durante el pasado año, la pandemia y las restricciones derivadas de ella mermaron el número de conductores de trenes ya que, a pesar de siguieron produciéndose jubilaciones, no se pudo ofrecer la formación y homologación necesaria a los que estaba previsto que se incorporasen.

Renfe estima que a mediados de junio de 2022 dispondrá en plantilla de 5.720 maquinistas, una cifra que permitiría normalizar la situación y restablecer el conjunto de servicios que aún permanecen suspendidos en todo el país. Aunque la incorporación de estos profesionales a las filas de la compañía se irá produciendo de forma progresiva, Renfe no quiere comprometer la fecha en la que Salamanca recuperará sus trenes, no solo los Alvia, sino tampoco el resto de conexiones suspendidas con Portugal, Valladolid y Palencia.

De momento, la compañía se da de plazo hasta finales de junio y ya deja claro que no habrá más frecuencias del tren rápido ni en el turístico puente de la Constitución ni en las fiestas navideñas.