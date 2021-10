El salmantino que ha logrado que Renfe devuelva los trenes suprimidos

El salmantino Juan Jesús Fraile ha jugado un papel esencial en el compromiso que ha firmado Renfe para la recuperación de todos los servicios ferroviarios que aún no se han repuesto tras su supresión con la pandemia. Como secretario general del sindicato de maquinistas SEMAF ha estado al frente de las reivindicaciones del colectivo y en la negociación para poner fin a la huelga, que ha dado lugar al acuerdo que compromete a la empresa pública a reactivar todas las frecuencias antes del 30 de junio de 2022. “Vamos a poner toda la carne en el asador para que cumpla lo que ha firmado”, asegura.

El secretario general de SEMAF afirma que lo acordado con Renfe implica acelerar la puesta en marcha del Plan de Empleo que estaba vigente, de forma que cuanto antes se incorporen los nuevos maquinistas para poder agilizar el regreso a la normalidad. “Ya han empezado a incorporarse maquinistas a sus puestos, aunque el grueso comenzará en lo que queda de año y hasta el 28 de febrero. Además, en enero esta previsto que se saque una Oferta Pública de Empleo”, explica.

Juan Jesús Fraile apunta que el acuerdo no establece una prioridad a la hora de ir recuperando frecuencias, aunque su sindicato ha entregado un documento en el que reclama que la reposición de servicios comience “por la España que no está vertebrada”, como es el caso de Salamanca, Extremadura o Galicia. “Es cierto que Renfe debe cuidar el dinero público, pero no puede ser que deje desconectadas a muchas provincias y solo se centre en recuperar todos los AVE entre Madrid y Barcelona, por ejemplo”, afirma.