¿Qué pasó tal día como hoy, 10 de septiembre, en Salamanca?

Echamos un vistazo a la hemeroteca para recordar lo publicado en LA GACETA

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 06:00

1925 - Una mujer es hallada ahogada en el río Tormes

Augusto Bienzobas se encontró en la tarde ayer flotando el cuerpo sin vida de una mujer en el lugar conocido como 'Hondura de Árbol'. Según las autoridades, se trataba de una persona de unos 30 años y las primeras hipótesis del suceso indican a que podría haberse lanzado por voluntad propia.

1950 - Una riña entre niños acaba en una reyerta entre adultos

El hecho sucedió en la zona de Soto Múñiz, cuando dos chavales tuvieron un conflicto que pasó a los padres y acabó en los más mayores, quienes sufrieron las consecuencias. Uno de ellos recibió una herida contusa en la región frontal derecha y, el otro, un hematoma en la región parietal izquierda.

1975 - Más de 9.000 salmantinos buscan trabajar en el Hospital

Cerca de 10.000 salmantinos aspiran a conseguir una plaza el Hospital Clínico. Las más solicitadas son las de celadores sanitarios y las menos, las de enfermeras. Cada solicitud llega acompañada de una recomendación y el tribunal realizará las pruebas de selección a mediados de octubre.

2000 - Las calles salmantinas se convierten en un circo

Elefantes, caballos, acróbatas y payasos recorrieron ayer las calles de Salamanca en una caranava que salió a las 12:00 horas del Camino de las Aguas y que recorrió las calles del centro de la ciudad. Tal y como explicó el director del espectáculo, José María González Vila, la intención era «recuperar el circo en la calle».

