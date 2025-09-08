¿Qué pasó tal día como hoy, 8 de septiembre, en Salamanca? Echamos un vistazo a la hemeroteca para recordar lo publicado en LA GACETA

La Gaceta Salamanca Lunes, 8 de septiembre 2025, 06:00 Comenta Compartir

1925 - Salamanca celebra las fiestas de la Virgen de la Vega

En la mañana de hoy, se ha llevado a cabo las festividades dedicadas a la patrona de Salamanca, la Virgen de la Vega. Se avecinan días de celebración en las calles salmantinas, con gran ambiente y coincidiendo con el final de verano. Se podrá ver la alegría de todos los salmantinos en estos días.

1950 - Un niño es herido por una pedrada de un vecino

Durante una riña entre niños, Manuel Marcos Martín, de 7 años, fue atacado con una piedra por Isidro, un vecino suyo de once años. El ataque resultó con una contusión en la región escapular izquierda y fue atendido en la Casa del Socorro. El hecho fue trasladado a las autoridades.

1975 - Victoria de la UDS ante el Athletic Club en el Helmántico

El conjunto charro se ha impuesto por un 2-1 al club vasco. El primer gol fue en el minuto 42 de Álvarez de un rechace tras un remate con la cabeza de Víctor y, el segundo tanto, por un penalti polémico. Se produjo en el minuto 66 y el encargado de lanzarlo fue Ameijenda, que consiguió la victoria.

2000 - Inicio de fiestas por todo lo alto y con un gran estruendo

Las últimas fiestas del siglo XX dan comienzo con un estallido de luz y mucha animación callejera y, a la medianoche, se realizó un gran espectáculo de fuegos artificiales en el Paseo Fluvial. Además, el alcalde, Julián Lanzarote, junto a sus concejales y Banda de Música encendieron la iluminación de La Aldehuela que cuenta con miles de bombillas.