Los trucos para ahorrar en la ‘vuelta al cole’

La temida ‘cuesta de septiembre’ está a la vuelta de la esquina con la peculiaridad de que este año, para colmo, la palabra ‘subida’ está más presente que nunca. El aumento de precios, especialmente de suministros y combustibles, se refleja directamente en los libros y en el material necesario para el desarrollo del curso escolar de niños y jóvenes de Salamanca. Adelantando la difícil situación a la que esto puede dar lugar, el Ayuntamiento de la ciudad, los comerciantes y las grandes superficies han puesto en marcha ayudas que faciliten a las familias esta época de gasto tras el verano.

El secretario general de la Asociación de Empresarios Salmantinos de Comercio (AESCO), Antonio Flórez, pone de manifiesto un “optimismo” en las previsiones para este próximo mes de septiembre a pesar del aumento de gasto que supondrá para las familias. “Es evidente que la subida que venimos registrando en los últimos meses afectará también a las familias en la ‘vuelta al cole’ y este año el gasto se podría situar en un 15 por ciento más”, declara. No obstante, al tratarse de un consumo “necesario”, reconoce que “tenemos buena expectativa para el comercio”.

La situación no es la más positiva para el comercio de la ciudad y, por ello, Flórez recuerda la importancia que tiene hacer las compras en las tiendas más próximas: “El pequeño comercio hace un esfuerzo por mantener la competitividad. Si en el precio repercutiese todo el gasto no hablaríamos del 15 si no de un 30 por ciento de subida. Es importante que consumamos en él, ya que son muchos los puestos de trabajo los que dependen de ello”.

RECURSOS PÚBLICOS

La tarjeta activa permite una bonificación del 6% de cada compra

No todo será gasto para las familias y, como en cada situación, hay ‘una de cal y otra de arena’. Flórez recuerda la ventaja a la que pueden agarrarse los salmantinos a través de la Tarjeta Activa. Con ella, los compradores que acudan a establecimientos adheridos al programa -librerías, tiendas de alimentación y tiendas de moda, entre otros- podrán ir acumulando un 6 por ciento de lo que gasten para acumularlo en su saldo. Después, este “monedero” podrán gastarlo en cualquier otro establecimiento que siga el programa.

Las familias podrán recibir 75 euros para material

Además de la Tarjeta Activa, el Consistorio se compromete un año más con los vecinos y destina 150.000 euros a ayudas económicas para la adquisición de material escolar. La subvención tiene el objetivo de conceder ayudas de 75 euros a aquellas familias cuyos hijos cursen desde Segundo Ciclo de Educación Infantil hasta Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional Básica, Educación Básica Obligatoria o Educación Especial y cuenten con una serie de requisitos económicos recogidos en la página web del Ayuntamiento y de Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes.

El plazo de presentación de la subvención es del 12 al 23 de septiembre en los y se admitirán los gastos realizados y demostrables entre el 24 de junio y el 23 de septiembre.

INICIATIVAS PRIVADAS

Grandes superficies ofrecen facilidades de financiación

Dejando a un lado el apoyo por parte de la administración pública, algunos grandes establecimientos también cuentan con sistemas que faciliten la adquisición tanto de libros y material escolar como de uniformes, ropa y calzado para este regreso a las aulas de los más pequeños de la familia. El Corte Inglés es uno de los ejemplos, donde bonifican las compras enmarcadas en la ‘Vuelta al cole’ con un 10 por ciento del importe o facilitan a los clientes que tengan la Tarjeta de Compra de El Corte Inglés el servicio Línea de Crédito, dando la posibilidad de financiación en un único pago, 3 meses, 6 meses o 9 meses.