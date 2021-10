Los paseantes protagonistas del histórico hallazgo en Salamanca

En un primer momento, no fueron conscientes de su hallazgo. “Sabíamos que había un caballo, pero no era éste. Buscábamos el cuarto trasero de un animal que se había descubierto unos años antes y vimos uno de cuerpo entero y con dos cabezas”, explica Francisco. Se pusieron en contacto con el profesor del Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología Julián Bécares y le enviaron la foto. La primera reacción del experto fue decirles que ese grabado no era el de Salamanca. Inmediatamente después de dieron cuenta de que habían hallado otro enclave más del conjunto de arte rupestre del Paleolítico que salpica la zona de La Salud, un yacimiento del que no muchas ciudades pueden presumir y que representa “el máximo ejemplo de la capacidad simbólica y cognitiva de nuestros antepasados”, explica la profesora Olivia Rivero. El hallazgo se puso entonces en conocimiento de la arqueóloga territorial de la Junta de Castilla y León.

Pero, a la mirada inexperta de la pareja de paseantes se le escapó un detalle. Junto al caballo bicéfalo, había otra línea piqueteada sobre la pizarra. Era una marca que parecía el inicio de otro dibujo similar, pero que posiblemente nunca se llegó a culminar. Uno de los aspectos más llamativos del grabado era el intento del artista del Paleolítico de representar el movimiento del equino. Para ello, lo dotó de dos cabezas.

El primer hallazgo de arte paleolítico en La Salud se produjo en mayo de 2013. Fue un descubrimiento de Alfonso Hernández Morán y Marta Pantrigo Parés, según destaca la Consejería de Cultura en la documentación de este yacimiento declarado Bien de Interés Cultural (BIC). “Una prospección efectuada en 2014 permitió identificar dos conjuntos de grabados en las márgenes del río”, informa la administración autonómica explicando que todas se realizaron mediante la técnica de piqueteado e incisión.