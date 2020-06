La Guardia Civil de Salamanca detecta un incremento de estafas ‘online’ con la pandemia

Con el ‘boom’ del teletrabajo impuesto por la pandemia, la seguridad de las empresas ha quedado muy expuesta, dejando algunas puertas de sus sistemas abiertas a intrusos. En este sentido, en Salamanca, la Guardia Civil no ha detectado ataques o fraudes a empresas.

“El eslabón más débil en ciberseguridad es el usuario”, recuerda el teniente Fernando especialista en ciberdelitos, que aporta algunos consejos:

- No confiar en todo lo que hay en internet. Siempre se debe desconfiar y hacer análisis crítico de lo que aparece en la pantalla.

- Hacer un estudio de mercado porque si el producto es muy barato respecto a la media, es muy probable que sea una estafa.

- No dar claves de banca online. Desconfiar de correos electrónicos de banca, sobre la declaración de la renta...

- No acceder a enlaces que aparecen en correos. El “pincha aquí” es el mayor enemigo y hay que desconfiar.

- No confiar en técnicos que llaman por teléfono y no aceptar servicios si no se solicitan previamente.

- No mandar imágenes del DNI ni de la tarjeta de crédito en compraventas, ya que los pueden utilizar para suplantar la identidad. Y si se envían estas imágenes, mejor hacerlo con una marca de agua con algún dato borrado.

- Llamar al teléfono 017 del Incibe (Instituto Nacional de Ciberseguridad) para cualquier duda o consulta. Denunciar en cualquier fuerza policial. La Guardia Civil tiene la página web del Grupo de Delitos Telemáticos donde se pueden denunciar estafas ‘online’ o se puede informar de posibles delitos.