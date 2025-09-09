Investigadores de la Universidad y el CSIC confirman la reducción de la población de insectos beneficiosos en los cultivos de plátanos Los científicos barajan dos hipótesis para explicar la mayor diversidad genética en plantaciones convencionales: que los pesticidas induzcan un mayor número de mutaciones o que la movilidad de los insectos en entornos perturbados favorezca el intercambio genético

Investigadores del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) y la Universidad de Salamanca han confirmado que la forma de cultivar plátanos influye significativamente en la población de tijeretas insectívoras (Euborellia annulipes), insectos clave para el control natural de plagas.

El estudio, en el que participó Natalia Rosas-Ramos, del Área de Zoología de la USAL, comparó plantaciones ecológicas y convencionales en la isla de La Palma. Los resultados muestran que las plantaciones ecológicas albergan un mayor número de tijeretas, especialmente hembras, mientras que las plantaciones convencionales presentan una ligera ventaja en diversidad genética.

«Esto podría deberse a que las hembras, que cuidan de sus crías, son más vulnerables a los pesticidas utilizados en los cultivos convencionales, mientras que los machos, con mayor movilidad, se ven menos afectados», explica Pilar Jurado-Angulo, investigadora del MNCN.

Los científicos barajan dos hipótesis para explicar la mayor diversidad genética en plantaciones convencionales: que los pesticidas induzcan un mayor número de mutaciones o que la movilidad de los insectos en entornos perturbados favorezca el intercambio genético.

La investigación subraya que, aunque la abundancia de individuos es un indicador importante, no es suficiente para evaluar el impacto de la agricultura sobre los insectos. «Para comprender realmente cómo afecta la actividad humana a estos organismos, es fundamental considerar también la diversidad y la estructura genética de las poblaciones», señala Mario García París, del MNCN.

La pérdida de insectos es uno de los problemas ecológicos más graves a nivel mundial y la agricultura intensiva es uno de los factores que más contribuyen al declive de estas especies. En este contexto, la agricultura ecológica se presenta como una alternativa más sostenible y respetuosa con la biodiversidad.

El estudio, publicado en la revista Insects, incluye imágenes de los ejemplares de Euborellia annulipes y gráficos que comparan la diversidad genética y dinámica poblacional entre cultivos ecológicos y convencionales.