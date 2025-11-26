Encendido de las luces en Salamanca: a qué hora se ilumina el árbol y abre el Huerto de Calixto y Melibea La Navidad da comienzo en la ciudad este jueves, cuando el árbol de la Plaza Mayor, las decoraciones de la ciudad y el resto de atracciones, como el jardín mágico del Huerto de Calixto y Melibea, se iluminarán o abrirán sus puertas

La Navidad llegará oficialmente a Salamanca este jueves con el esperado encendido de la iluminación navideña. El acto inaugural, que tendrá lugar en la Plaza Mayor, incluirá la puesta en marcha del gran árbol de 23 metros instalado en el centro del ágora y la actuación conjunta del Coro Ciudad de Salamanca y la Escuela Municipal de Música y Danza, que interpretarán clásicos como Noche de Paz, El Tamborilero y Mi burrito sabanero, un acto que dará comienzo a las 18:30 horas.

Tras este primer momento festivo, la fachada barroca de la Plaza Mayor se transformará en un escenario de luz, sonido y videomapping gracias al espectáculo 'El astronauta y la estrella que guía los sueños', un cuento navideño protagonizado por el emblemático astronauta de la Catedral.

La historia narra su viaje por diferentes rincones de Salamanca en busca de la estrella que guarda el verdadero sentido de la Navidad. El montaje se proyectará a diario hasta el 5 de enero, excepto el 18 de diciembre, con pases a las 19:00, 20:00, 21:00 y 22:00 horas. Los días 24 y 31 de diciembre habrá únicamente dos sesiones, a las 19:00 y 20:00 horas.

a programación continuará a las 19:30 horas con el videomapping 'El cielo de los sueños' en el Patio Chico, un espectáculo de ambientación cósmica que convierte el espacio en un planetario habitado por personajes estelares, planetas y de nuevo el astronauta catedralicio. Podrá disfrutarse cada día hasta el 5 de enero en tres pases, 19:30, 20:30 y 21:30, reducidos a dos el 24 y 31 de diciembre (19:30 y 20:30).

Desde las 18:30, abrirá también sus puertas 'El jardín mágico del Huerto de Calixto y Melibea', una experiencia inmersiva que propone un recorrido de luz y ambientes invernales por uno de los rincones más singulares de la ciudad. El acceso es gratuito y permanecerá abierto hasta el 5 de enero, de 18:30 a 22:00 horas, con horario especial de 18:30 a 20:30 los días 24 y 31 de diciembre.

El ambiente festivo se completará con la apertura del Mercado Navideño en la Plaza de Anaya, que formará parte del gran parque temático de la Navidad que el Ayuntamiento ha diseñado para estas fechas.

Asimismo, más de un millar de adornos iluminarán desde el jueves un centenar de calles y plazas de Salamanca, incluidas la plaza de los Bandos, plaza de la Libertad, plaza del Mercado, parque de Colón, Concilio de Trento, la Rúa, el atrio de la Catedral, el Rondín de las Edades del Hombre, plaza de los Leones, parque Picasso, plaza Barcelona, plaza Valmuza, parque Carmelitas, Huerta Otea, parque de la Alamedilla y el Museo del Comercio. El horario de encendido será de lunes a jueves desde el anochecer hasta las 23:00 horas, y hasta la medianoche los viernes, sábados, domingos y festivos.

Con esta amplia y luminosa oferta cultural y familiar, Salamanca se prepara para vivir una Navidad llena de magia, tradición y experiencias visuales únicas.