Salamanca ultima la decoración navideña y suma nuevos adornos Las decoraciones que el año pasado se podían ver en las inmediaciones de la Catedral lucen ahora en la Plaza de los Bandos

La Gaceta Salamanca Miércoles, 26 de noviembre 2025, 14:09 | Actualizado 14:57h. Comenta Compartir

Solo falta un día para que la ciudad luzca los adornos navideños en todo su esplendor. Muchos son los lugares de la ciudad que contarán con atractivos este año, incluyendo la Plaza de Anaya con su mercadillo y carrusel, el Huerto de Calixto y Melibea que volverá a contar con un jardín mágico, los Jardines de Santo Domingo, adornados con motivos polares, y, por supuesto, la Plaza Mayor, que luce el espectacular y elegante árbol desde el que se proyectarán los espectáculos de videomapping, luz y sonido 'El astronauta y la estrella que guía los sueños.

La Plaza de los Bandos también es otro de los puntos que reúnen parte de los atractivos en estas fiestas. Para muchos serán familiares puesto que son los que se encontraban el pasado año en las inmediaciones de la Catedral Nueva, dando vida así a otro lugar emblemático del centro.

LAYA LAYA LAYA LAYA 1 /

Temas

Plaza Mayor