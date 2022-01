“Emociones positivas”, el consejo de Sacyl a los contagiados que se aíslen

La avalancha de contagios que sufre Castilla y León desde las fechas navideñas provocó que la Junta modificara el protocolo de rastreo y se le encomendara a los propios contagiados la tarea de avisar a aquellas personas que puedan ser contactos estrechos.

El texto que ha difundido la Consejería recuerda cuáles son los plazos de aislamiento, en función de si hay síntomas o no.

“Permaneceré aislado durante 7 días si llevo al menos tres días asintomáticos. A partir del 8º día, aunque no tenga síntomas, extremaré las precauciones, reduciendo en lo posible las interacciones sociales y utilizando de forma constante la mascarilla. No es necesario hacerme prueba final (salvo que sea trabajador sanitario o sociosanitario)”, relata el escrito que ha publicado la Consejería de Sanidad. Sacyl insiste en que la mayoría de las infecciones son leves y recomienda las pautas a seguir durante el aislamiento: “En la gran mayoría de los casos es una infección leve, sobre todo en personas vacunadas. Si no tengo enfermedades y los síntomas son leves, realizaré autocuidados: dieta equilibrada, buena hidratación, evitar tóxicos, dormir bien, deambular frecuentemente, relajación y realizar tareas que aporten emociones positivas. Puedo tomar antitérmicos o analgésicos habituales”.