¿Es necesario hacerme una prueba tras finalizar el aislamiento? Las respuestas a las preguntas más repetidas en los centros de salud

En plena sexta ola de la pandemia del coronavirus y con los casos disparados, pocos son los que pueden afirmar que no se han contagiado o no han tenido un contacto de riesgo. Las Navidades han fomentado las reuniones sociales y el aluvión de positivos provoca que cada día los salmantinos tengan que hacer frente a un nuevo dilema.

Desde la Junta de Castilla y León apuntan que esa persona debe aislarse en su casa, en una habitación ventilada sin contacto con el resto de convivientes. Si es posible, usar un baño propio y si no limpiarlo con lejía después de cada uso. Debe lavarse las manos frecuentemente. La duración del aislamiento es de 7 días desde el resultado positivo.

No es necesario realizar la prueba final, salvo que la persona contagiada sea trabajador sanitario o sociosanitario.

Puede que reciba una llamada de un rastreador pero en este caso no preguntará por los contactos, sino por el estado de salud del contagiado. El rastreo actualmente debe realizarlo el propio contagiado.

La persona contagiada tiene que avisar a todas aquellas con las que ha estado más de 15 minutos a menos de 1,5 metros de distancia desde dos días antes de empezar con síntomas o desde que dio positivo si no se tienen.

El protocolo actual contempla que no está indicada la cuarentena para los contactos estrechos pero deberán extremarse las precauciones y realizar únicamente actividades esenciales. En los casos que sea posible se debe solicitar el teletrabajo.

El protocolo del Ministerio de Sanidad señala que solo deben guardar cuarentena los positivos y no los contactos estrechos. Es decir, los padres del niño. En ese caso, no habría derecho a baja laboral. Ante esta situación, se plantea el teletrabajo si es posible, el adelanto de vacaciones, la excedencia voluntaria o el Plan Me Cuida del Gobierno, que permite adaptar las condiciones de la jornada laboral (como el horario) a la situación específica para poder realizar los cuidados sin que esta suponga la pérdida de salario.