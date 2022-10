El PSOE, el único que no aprueba la nueva ordenanza de rótulos

Mientras que el concejal no adscrito y los ediles de IU y Podemos han loado el trabajo para la elaboración de la nueva ordenanza que el pleno del Ayuntamiento ha aprobado este viernes inicialmente para a cabar el caos de rótulos no solo del centro de la ciudad , sino también del resto de la ciudad.

Después de más de veinte años de espera, todos los grupos políticos le han dado el visto bueno, salvo el PSOE, que se abstenido, preocupado por que la normativa permita regular además de carteles de publicidad, otros referidos a actividades culturales, según las explicaciones del socialista, José María Collados.

Argumento al que el concejal de Fomento, Fernando Carabias, le ha explicado que muchos de los rótulos que hay en Salamanca son de actividades no lucrativas, lo que no significa que no puedan tener un impacto visual en monumentos.