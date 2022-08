El precio de la carne y la fruta se dispara en Salamanca

El Índice de Precios de Consumo registrado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) mostraba ayer una tasa de variación anual situada en el 10,7 por ciento en Salamanca. Si se tiene en cuenta solo el precio de los alimentos y las bebidas no alcohólicas, esta cifra está 4 décimas por encima de la media, situando la variación en 14,6 por ciento anual. A través de una comparación de los precios de los productos ofrecidos en el Mercado Central se puede visualizar claramente esta alteración, especialmente en carnicerías y fruterías.

El melón y la sandía, que siguen siendo una semana más las frutas por excelencia de los puestos, presentan un aumento de 0,12 y 0,47 euros por kilo respecto al mismo mes de 2021. Como ellas, el aumento de precios arrastra a básicos en las neveras como los melocotones o los plátanos, que experimentan una subida de casi un euro por kilo.

En la carnicería el monedero también se resiente por el valor del género. De este modo, el precio de la cruceta y la pluma ibérica aumenta en tres euros por kilo, al igual que el solomillo ibérico. El precio del chuletón también se incrementa hasta los 16 euros de media frente a los 12,9 que costaba en agosto del año pasado. La pechuga de pollo, por su parte, es la “única excepción”, ya que su precio no solo no ha subido, si no que ha bajado. Se puede encontrar por 6,75 euros el kilo.

Los productos del mar no sufren tanta variación. De hecho, su precio se mantiene inferior en algunos casos, como las sardinas. No obstante, cabe destacar que el precio varía mucho en función de la demanda, hecho que pudo haber inflado los precios hasta los 9,9 euros el kilo a mitad de agosto del año pasado.

Sardinas y tomates, los favoritos. Los clientes salmantinos se han lanzado de cabeza a por el producto de temporada en la pescadería de cara al fin de semana: las sardinas. Junto al bonito, son los favoritos. En la frutería la preferencia la han marcado los tomates que, como indicaba la frutera Susana Sánchez, “se compran para hacer el gazpacho”. En su puesto también han tenido arranque las peras limoneras, llegadas esta semana como novedad. Por último, en carnicería sigue destacando la compra de género para hacer barbacoas: chuletas y costilla de cerdo.