El ‘negacionismo’ en Salamanca: casi 14.000 salmantinos mayores de 12 años están sin vacunar

En Salamanca hay cerca de 14.000 personas mayores de 12 años -en edad de ser vacunados- que todavía no han sido inmunizados. Son cerca del 4,5% de la población vacunable.

Según los últimos datos facilitados por la Consejería de Sanidad se han vacunado -con primera dosis- más de 285.000 salmantinos, lo que supone el 87,3% de la población total, que son más de 326.000 habitantes. En cambio, la población de 12 años, o más, está al borde de los 299.000.

La cobertura de vacunación entre la población diana es excelente, pues se mueve en torno al 95,5%, pero para Sacyl sigue quedando la espina clavada de ese 4,5% que, por diversos motivos, no ha acudido a la llamada. Durante los últimos días se sigue asistiendo a un goteo de personas que reciben sus primera dosis, aunque cada vez es más lento y parece que se ha tocado techo.Las gráficas dejan claro que la franja de edad de los treintañeros es la que más recela de la vacuna frente al covid en la provincia de Salamanca.

La primera estrategia que ha adoptado Castilla y León es la de ir ‘por las buenas’ realizando llamadas desde los centros de salud o haciendo pedagogía cuando un paciente entra en la consulta y salta la alerta de que no se ha vacunado. Si la situación se tuerce en Navidades, la Junta ha dejado claro que tendrá que tomar medidas para no poner en riesgo la estabilidad de sus hospitales y esta vez no va a hacer pagar a justos por pecadores. Se aplicarán medidas restrictivas que perjudicarán, sobre todo, a quienes no sean poseedores de un pasaporte covid: o un certificado de vacunación, o un documento que acredite que en las últimas horas se ha sometido a una prueba diagnóstica con resultado negativo.