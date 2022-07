El monumento salmantino que reabre hasta donde permiten los escombros

El más legendario de los enclaves turísticos de Salamanca, la mítica cuna de la nigromancia, reabrirá esta semana —previsiblemente este mismo lunes— sus puertas. Tras ocho meses cerrada por motivos de seguridad debido al derrumbe el 7 de diciembre de un edificio del ruinoso Seminario de Carvajal que limita con ella, la Cueva de Salamanca vuelve a recibir visitantes.

Dado que las obras para la retirada de los escombros que se amontonan aún junto a la Torre del Marqués de Villena se van a alargar más de lo esperado, la Concejalía de Patrimonio, con Fernando Carabias al frente, ha decidido reabrir parcialmente, eso sí, este recurso patrimonial de la ciudad. Técnicos municipales han instalado vallas provisionales en el recinto interior que permitirán acceder a la cripta de San Cebrián —la Cueva— desde la Cuesta de Carvajal, quedando el resto del patio aislado por motivos de seguridad hasta que terminen las labores de desescombro, confirman fuentes municipales.

Aunque ha presionado para que se agilicen lo máximo posible, las labores de desescombro no dependen del Consistorio, sino de la Fundación Vega —a cuyo frente se encuentra el Cabildo catedralicio—, como titular del Seminario de Carvajal, así como de la promotora que se dispone a reformar el edificio de San Pablo más próximo a Rector Esperabé y que, poco antes del derrumbe, trabajaba en la eliminación de un muro de esta construcción adosado a la Muralla. Dado que no está muy claro si el desplome del inmueble, en diciembre, fue debido a su estado ruinoso —se estaba trabajando en él para habilitar en ese terreno un salón de eventos para un establecimiento hotelero cercano—, o a los trabajos que se hacían en el edificio de San Pablo, ambos propietarios deben coordinarse para retirar los escombros que han invadido el recinto de la Cueva.

Pero para poder sacar los grandes sillares del angosto espacio entre la Torre del Marqués de Villena y las construcciones cercanas, se va a desmontar piedra a piedra el número 96 de San Pablo —la antigua churrería—. Con ello, se podría proceder más fácilmente a la extracción de los pesados escombros sin dañar el patrimonio histórico. Hay que tener en cuenta además que los expertos tienen un alta confianza en que el derrumbe del Seminario haya dejado a la vista un tramo oculto de la Cerca histórica, que ahora estaría tapada por el amasijo de restos del desprendimiento.

La Comisión Territorial de Patrimonio de la Junta de Castilla y León ha autorizado esta actuación, en la que los elementos de la construcción que se desmontará serán numerados para su posterior reconstrucción. No se trata, por tanto, de una actuación sencilla. Y, en vista de que se alargará en el tiempo, el Ayuntamiento de Salamanca ha decidido no seguir privando a salmantinos y turistas de entrar a la Cueva. Aunque en abril, la administración local ya reparó las grietas y desprendimientos que sufrió tras el desprendimiento, a la Torre del Marqués de Villena no se podrá acceder de momento.