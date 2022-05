La cuenta atrás para reabrir la Cueva de Salamanca tras el derrumbe

Todavía una montaña de escombros se amontona en el estrecho paso que separa la Torre del Marqués de Villena de la trasera de los edificios del final de la calle San Pablo. El Ayuntamiento espera, según apuntan fuentes del Gobierno municipal, que en el plazo de un mes este espacio ya no esté afectado por las obras de desescombro y pueda reabrirse a salmantinos y visitantes. Aún así, no descarta que la retirada de las piedras traiga consigo imprevistos que obliguen a mantenerlo precintado más tiempo.

Aunque desde la Concejalía de Patrimonio manifiestan que hasta que no se retiren los escombros no se puede verificar o no la existencia de un tramo oculto de la Cerca bajo ellos, varios arqueólogos y expertos en patrimonio histórico de la ciudad consultados por este periódico sospechan que el derrumbe ha sacado a la luz parte de los muros defensivos de la ciudad.

Aunque, de momento solo son hipótesis, algunos, convencidos de que la Torre de Villena se asienta sobre un antiguo cubo defensivo, tienen claro que, la construcción que se vino abajo ocultaba el lienzo de Muralla que da continuidad al tramo visible desde San Polo con el que integra la cripta de San Cebrián. Sin embargo, para confirmar si están en lo cierto habrá que esperar todavía hasta que culminen los trabajos de saneamiento de la zona.