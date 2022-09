El Gobierno rectifica: ahora ofrece gratis los Alvia a Madrid por una fianza de 20 euros

Seis días después de la activación de la ‘campaña’ del Ministerio de Transportes para ofrecer “trenes gratis” desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre, el Gobierno de Pedro Sánchez rectifica y extiende el “gratis total” también a los Alvia que llegan y salen de la capital del Tormes. Tras el Consejo de Ministros del pasado martes, el Ejecutivo anunció que, a diferencia de lo aprobado en junio, la gratuidad no solo se aplicará a los Media Distancia, de casi tres horas, que circulan entre Salamanca y Madrid por Ávila, sino también al tren rápido entre las mismas ciudades que pasa por Medina del Campo. Teóricamente esta exención del pago es solo para viajeros recurrentes de la línea, es decir, para aquellos que usan los abonos del servicio Avant. Sin embargo, a nivel práctico, cualquier viajero podría beneficiarse de ella, ya que lo único que se exigirá, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno, es depositar una fianza de 20 euros, que, al igual que en los Media Distancia, solo se devolverá si se realizan, al menos, dieciséis viajes antes de final de año. Solo con un billete de ida y vuelta, cuyo precio rondaría en el mejor de los casos los 40 euros, la pérdida de la fianza quedaría sobradamente compensada.

El Real Decreto 11/2022, del 25 de junio, recogía que “todos los títulos multiviaje de los servicios ferroviarios de Avant declarados como obligación de servicio público podrán beneficiarse de la aplicación de un descuento del 50 %”. Esta medida implicaba que el descuento se dirige, no a todos los viajeros de los Alvia Salamanca-Madrid, sino solo a los usuarios recurrentes que adquiriesen abonos. Sin embargo, en una nueva improvisación y mediante dos escuetos párrafos incluidos en la referencia del Consejo de Ministros del martes, el Gobierno anunciaba la inclusión en un nuevo decreto ley de “la gratuidad de los servicios ferroviarios de media distancia Avant” entre Madrid y Salamanca “por prestarse por red convencional, y no de alta velocidad, como es el caso del resto de servicios Avant” —salvo el Orense y La Coruña al que también se aplica este cambio—. Ciertamente los Alvia circulan hasta Medina del Campo por una línea que no está adaptada para el AVE, algo que precisamente impide que la duración del viaje hasta Madrid sea menor.

A la espera de que el acuerdo se publique en el BOE, se desconoce “la letra pequeña” que se aplicará a esta gratuidad. Pero, preguntado por este periódico, el Ministerio de Transportes aclaró a la Subdelegación que se aplicarán las mismas condiciones que a los Media Distancia Salamanca-Madrid, es decir, se exigirá el abono de una fianza de 20 euros, por lo que los viajes resultarían totalmente gratuitos para los viajeros recurrentes y, sin ninguna duda, ofrecerán la posibilidad de viajar más barato a los usuarios puntuales que se acojan a la promoción. La cuestión es si quienes ya se habían adherido a la gratuidad de los Media Distancia tendrán opción de usar el mismo abono para el Alvia o deberán pagar otra fianza de 20 euros.

De cara a no perjudicar a los usuarios recurrentes que tenían ya títulos multiviaje para el servicio Avant Salamanca-Madrid antes del anuncio de estas medidas, el Ministerio confirma que podrán solicitar en los servicios postventa de Renfe la devolución del importe de cada viaje que realicen hasta el 31 de diciembre.

Si bien la gratuidad de los trenes les satisface, a los usuarios frecuentes del Alvia les preocupan las dificultades con las que se van a encontrar los viernes y domingos para encontrar plaza en los trenes rápidos, ya que no tienen dudas, según explican desde la plataforma Alvia Salamanca, de que la demanda se disparará esos días. Por otra parte, su portavoz, Alejandro Rosende insiste en que la gratuidad no implica que no siga siendo “muy necesario” recuperar la cuarta frecuencia para contar con combinaciones que permitan a los trabajadores ir y venir a Madrid en el mismo día. De momento, según Renfe, aún no hay fecha para la reposición de este servicio, que se tenía que haber restablecido antes de julio.