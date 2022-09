El declive presupuestario del FACYL

“Queremos estrenar espectáculos propios y también que otras entidades confíen en este festival para estrenar en Salamanca su propuesta; de esta forma, conseguiremos hacer de Salamanca un gran referente de las artes en toda Europa y también una cita ineludible”. Fueron las palabras de la entonces consejera de Cultura, Silvia Clemente, en la presentación de la primera edición del Festival Internacional de las Artes de Castilla y León, que se celebró en 2005 coincidiendo con el 250 aniversario de la Plaza Mayor. Seis millones de euros, a través de financiación institucional, aportaciones privadas y patrocinios, fue el presupuesto con el que se estrenó un Facyl que incluyó 120 espectáculos de música, danza, teatro, cine y títeres y en el que participaron más de 30 compañías internacionales.

Desde entonces, la consignación anual de la administración promotora, la Junta de Castilla y León, ha ido en descenso. En 2011, con la crisis económica, los fondos autonómicos que se destinaban eran 1,3 millones y un año después, cayeron a 475.000. En 2016, se elevó ligeramente en 100.000 euros más. Y el año pasado, tras la edición online de 2020, la financiación que destinó la Consejería de Cultura fue de 400.000 euros. En diecisiete años, el “soporte” económico de este certamen que nació con ambiciones internacionales, se ha reducido un 94%.

La decadencia en la que se ha ido sumiendo el Facyl por el descenso en la inversión, se ha intentado paliar con cambios en la dirección y coordinación artística. “Frustrado”, según sus propias palabras, se marchó Guy Martini cuando la Consejería le relevó en 2009 como máximo responsable del certamen. Durante las dos siguientes temporadas, le sucedió uno de los directores de escena españoles con más proyección internacional en aquel momento, Calixto Bieito. Se despidió del festival en 2011 lamentando el recorte de financiación así como los días de duración. Para él, esta cita, en la que Vox plantea introducir la zarzuela, era una propuesta “única en España” por su “atrevimiento”. Con menos presupuesto, asumió el cargo la directora de programación de la Fundación Siglo, Sonia Rodríguez. Y en 2013, la reemplazaría Cristina Mateo hasta que en 2016 se trató de dar un nuevo impulso con una figura destacada del mundo artístico. Asumió las riendas el músico, productor y DJ Carlos Jean. Cuatro años duró su contrato, que en 2019 ya no se volvió a renovar.

Pero, en los intentos frustrados de dar mayor proyección a esta cita cultural, no solo se han cambiado los directores, sino también las fechas. Después de once años celebrándose en la primera quincena de junio, en 2017 se optó por trasladar la inauguración al 28 de junio y concentrar toda la programación en cinco días. Además de reducir el riesgo de lluvia en los espectáculos al aire libre, Carlos Jean intentó con este traslado hacer coincidir el Facyl con el inicio de las giras de artistas de “talla internacional”. En 2021 se produjo otro cambio, pero esta vez llegó marcado por la pandemia. El año anterior se había tenido que optar por una edición online y la incertidumbre de posibles restricciones por la covid llevó a que se moviese a octubre. Para 2022 se había barajado la primera semana de octubre como la principal opción, pero ya no hay tiempo para su organización en estas fechas. Se desconoce cuándo se celebrará.