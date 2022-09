El FACYL de Vox para Salamanca: zarzuela en el festival de nuevas tendencias

Poco queda de aquel festival que, con un presupuesto de seis millones de euros, atrajo en 2005 a treinta compañías internacionales a Salamanca. A medida que se recortaba el presupuesto, estos diecisiete años, la Junta de Castilla y León ha cambiado hasta seis veces al director o coordinador, e incluso ha variado sus fechas, para intentar impulsar el Festival Internacional de las Artes de Castilla y León (Facyl). Ahora, con Vox al frente de la Consejería de Cultura, se plantea un giro radical. Aunque desde el departamento que dirige Gonzalo Santonja se limitan a afirmar que se está preparando “una novedosa edición, con una programación de calidad y que se convierta en referencia nacional”, fuentes cercanas al certamen aseguran que desde la Fundación Siglo, encargada de su organización, se apuesta por incluir zarzuelas en la programación de este certamen de arte contemporáneo que nació con la idea de ser plataforma para las nuevas tendencias artísticas.

Ante esta posibilidad, Cultura señala que, una vez cerrada la programación, “se dará a conocer oportunamente”. Y asegura que “en estos momentos se trabaja a través de diferentes líneas de actuación, con un nuevo modelo de festival, una programación diferenciada ligada al ámbito musical, la búsqueda de mejores espacios para su puesta en escena y unas fechas más adecuadas”. Lo cierto es que este año el Facyl no se celebró en julio, como se venía haciendo antes de la pandemia, y a dos semanas de octubre —cuando tuvo lugar en 2021— no hay nada cerrado.

Fuentes del Ayuntamiento de Salamanca apuntan que hace unas semanas sí hubo una pequeña consulta por parte de la Fundación Siglo a Salamanca Ciudad de Cultura, que siempre ha colaborado en su preparación con la cesión de espacios culturales, pero que no hay nada cerrado. De hecho, la próxima semana está prevista una reunión entre la Consejería y el Ayuntamiento para abordar la celebración de la próxima edición del festival, en la que, según fuentes de la administración regional, ya había empezado a trabajar el equipo del anterior consejero, Javier Ortiz, antes de las elecciones autonómicas que le “expulsaron” del Gobierno autonómico.

“Perplejidad” es lo que manifiesta el concejal de Turismo, Fernando Castaño, ante los planes de Vox para el Facyl. Aunque oficialmente el Gobierno municipal no tiene constancia de que se tenga intención de reconvertir el festival en un certamen con zarzuelas, el edil asegura que sí tiene constancia de esa iniciativa. “Esperamos que no se confirme”, asegura insistiendo en que, si bien no tiene nada en contra de ese género musical escénico, este “no tiene nada que ver con el festival” y critica que no se haya consultado con Salamanca a la hora de tomar una decisión de ese calado. “Lo mínimo es contar con la ciudad anfitriona”, denunció el edil de Cs. “Será otra cosa pero el Festival Internacional de las Artes de Castilla y León, desde luego que no”, insistió en declaraciones a este periódico.

La Junta anunció las fechas de la edición de 2021 en diciembre de 2020, mientras que, a poco más de tres meses para concluir 2022, aún no se sabe si este año habrá festival. Antes de la pasada edición y también de las elecciones autonómicas, el Ayuntamiento llegó a plantear, según fuentes municipales, a la Junta que destinase la financiación del Facyl a costear el Festival de Luz y Vanguardias, que desapareció al quedarse sin patrocinador. El Gobierno regional desechó esta posibilidad argumentando que el Festival Internacional de las Artes de Castilla y León era un certamen estratégico y con una imagen de marca. Ahora, la Consejería de Cultura quiere darle un giro radical, aunque de momento no hay ningún espacio municipal, ya sea edificio o espacio público, reservado para los espectáculos que incluya.