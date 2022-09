Castilla y León olvida Facyl: no será en octubre y Cultura dice que busca fecha

Después de 15 años celebrándose entre junio y julio, en 2020 el Festival Internacional de las Artes de Castilla y León (Facyl) no se pudo celebrar debido a la pandemia. En 2021 se trasladó a octubre buscando mayores índices de vacunación y una menor incidencia de la covid. Y este año no será ni en junio ni en octubre. A día de hoy, el Ayuntamiento de Salamanca, que siempre ha colaborado con la Consejería de Cultura en la organización de este certamen cultural que promueve la Junta de Castilla y León desde 2005, no tiene ninguna noticia de él. Todo ello teniendo en cuenta que inicialmente la celebración de esta edición estaba prevista para la primera semana de octubre, según denunció este viernes el concejal de Turismo, Fernando Castaño (Cs).

“Ni se han puesto en contacto para pedirnos espacios, ni coordinación ni para trabajar sobre el terreno,...”, aseguró el edil. “Todo parece indicar que la Junta no tiene pensado hacer el Facyl, por lo menos no ha mostrado ningún interés hacia fuera y desde luego no va a ser en la semana que lo tenían proyectado. Sería un auténtico milagro y algo difícil de explicar”, añadió muy crítico con el Gobierno regional y con la formación política, Vox, que ha tomado el relevo de Ciudadanos al frente de la Consejería de Cultura. “Este es el modo de proceder de la Junta actual”, arremetió el concejal asegurando que esta legislatura “van a ser cuatro años perdidos”. Ironizando con el lema electoral de Vox, “Siembra”, Castaño subrayó que lo que realmente hace el partido de Santiago Abascal es “quemar rastrojos y, cuando se queman mal, lo único que se generan son incendios”. “No están sabiendo ni mantener el trabajo que se estaba haciendo antes, lo único que están haciendo es pasando la guillotina y cesando cargos dentro de la Consejería”, remató.

El concejal de Turismo se equivocó en una cosa. Afirmó que, ante “el revuelo” que él mismo estaba provocando con el Facyl, “a alguien” le molestaría en Valladolid y sacarían, como siempre, “el comunicado que se les ocurra en el momento”. No fue así. No hubo nota de prensa. Ante las críticas de Castaño, este periódico se puso en contacto con la Consejería a cuyo frente se encuentra Gonzalo Santonja para preguntarle: ¿Habrá Facyl? ¿Cuándo será? ¿Se ha contactado con el Ayuntamiento para su organización? Si no se ha hecho, ¿por qué no? ¿Alguna respuesta política a las críticas del edil de Salamanca? Ante estas cuestiones, Cultura manifestó que, “desde la organización, se está trabajando en la búsqueda de una programación de calidad, contando con la disponibilidad de los espacios seleccionados para los espectáculos”. “Para ello, los equipos técnicos de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, y del Ayuntamiento de Salamanca están en contacto, trabajando en la búsqueda de unas nuevas fechas para el correcto desarrollo del mismo”, añadió. En virtud de estas explicaciones parece claro que ya no se celebrará en la primera semana de octubre y, casi con seguridad, tampoco en ese mes. Por otra parte, y en contra de lo que afirma la Consejería, fuentes del Gobierno municipal insisten en que no ha habido ningún tipo de contacto con el Ayuntamiento, tampoco a nivel técnico, para organizar la próxima edición del Festival.