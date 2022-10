El comercio salmantino dice no a las puertas automáticas de Sánchez

El 30 de septiembre expiró el plazo para el cambio de puertas automáticas sin que la mayoría del comercio salmantino atendiese el requerimiento y sin resolver las dudas que mantienen en vilo a los empresarios. Siete de cada diez negocios de las principales vías comerciales de la ciudad, según un estudio realizado por este periódico del que no ha habido cambios, incumplían la norma por no tener accesos automáticos.

Ante esta situación, la Asociación de Empresarios Salmantinos del Comercio (Aesco) exigió una moratoria al Gobierno de tres meses dado que la mayoría de los establecimientos no habían adaptado los accesos a la nueva norma. De forma paralela, la Consejería de Industria y Comercio decidió lanzar una línea de ayudas valorada en 9 millones de euros, procedentes de los fondos europeos, para toda la Comunidad destinadas a la instalación de las puertas automáticas para contrarrestar el “agravio económico” que esta medida puede producir a los empresarios y comerciantes. Esta inyección económica permite financiar hasta el 100% de las instalaciones con un máximo de 5.000 euros —el presupuesto suele variar entre los 3.000 y los 6.000 euros—.

Sin embargo, estas subvenciones no han tenido mucha acogida, al menos por el momento, entre los empresarios salmantinos. Solo 17 comerciantes han dado el paso de recurrir a esta convocatoria de ayudas, frente a los 382 de Valladolid o los 222 de Soria que se encuentran a la cabeza. Por detrás de la provincia solo se localizan Segovia (12), Zamora (10) y Ávila con 9. El plazo para presentar las solicitudes está abierto hasta el próximo 30 de noviembre.

Entre las asociaciones de comerciantes y la Cámara de Comercio el dato se observa en el contexto actual de “incertidumbre” y todas las lagunas que rodean a la norma. Mientras que el apagado de los escaparates a las diez de la noche y los controles de temperatura se asumieron con resignación al no suponer un coste añadido, el cambio de los accesos supone una inversión que debe hacerse por adelantado en una norma que aún se encuentra en tramitación parlamentaria. “A pesar de que los comerciantes agradecen esa línea de ayudas, muchos están a la espera de lo que pueda ocurrir o si se puede dar marcha atrás sin necesidad de hacer una inversión a la que muchos negocios no pueden hacer frente tras todos los costes de la pandemia”, explica el secretario de Aesco, Antonio Flórez, quien recuerda que los empresarios aún están tratando de recuperar las ventas de prepandemia: aún se encuentran en el 30% por debajo.

Otra de las dificultades con las que se encuentran es el recuerdo de la pandemia donde tuvieron que adelantar las inversiones y la llegada de las subvenciones se demoró durante demasiado tiempo. “La lentitud burocrática es otro de los motivos que hace recelar a los comerciantes de las subvenciones. Aún hay empresarios que están esperando que se le den ayudas ya concedidas. Ante esa situación, prefieren esperar”, argumenta el representante de Aesco.

La última de las razones para que la norma no haya calado entre los comerciantes es la “complejidad” y que se considera que es “absurda y poco meditada”, según reflexiona Flórez. “El sentir del comercio salmantino es que ha sido una norma caprichosa y se ha querido hacer una tabla rasa sin tener en cuenta los condicionantes de cada negocio. Cuando una norma no se asume como beneficiosa y más como caprichosa es más difícil que cale”, precisa el responsable. Con la experiencia que se tiene de los incumplimientos que se hicieron en el uso de los escaparates y los controles de las temperaturas sin inspecciones, por el momento no se espera que vayan a tener consecuencias. La Consejería de Industria y Comercio, encargada de velar por las inspecciones, ya anunció que hasta que la norma fuera definitiva no se multaría.

La mayoría de los comercios que ya tenían puertas automáticas antes de que saliera el polémico decreto correspondía a grandes establecimientos, supermercados y franquicias de moda. Sin embargo, hasta en estos casos resulta complicado que cumplan al 100% ya que la mayoría las mantiene bloqueadas para evitar que el público pase de largo. En otros casos poseen cortinas de aire sin puertas, lo que en un principio iría en contra de la legislación. Todos esos negocios de las calles Toro y Zamora mantienen a día de hoy esa alternativa de climatización sin que hayan recibido respuesta a si están cumpliendo con la normativa o no.