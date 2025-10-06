Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El cóctel en el 'hall' principal del Centro Internacional del Español. ALMEIDA

Un 'chinchín' con sabor y diálogo para fortalecer vínculos

Un distendido cóctel clausuró la sexta edición del encuentro donde autoridades, expertos, empresarios e invitados pudieron relacionarse y hacer balance de las propuestas que se presentaron durante toda la mañana

Celia Luis

Celia Luis

Salamanca

Lunes, 6 de octubre 2025, 20:45

Comenta

Después de una mañana intensa de intercambio de opiniones y agradables coloquios, llegó el momento de degustar interesantes propuestas gastronómicas en un ambiente distendido para poner el broche final al VI Congreso del Libro Blanco para el Desarrollo de Salamanca. Una maestra cortadora de jamón abrió el apetito de los presentes ofreciendo a los invitados uno de los mayores manjares de la provincia. No faltaron los aperitivos más vanguardistas. Brocheta de cherry y mozzarella, bombón de foie y almendra, gyozas de setas y pato y cucharita de sardina ahumada y mermelada de tomate, entre otros. Todo ello acompañado de refrescos, cervezas y lo mejor de la bodega.

Autoridades, expertos y otras personalidades se reunieron este lunes en el hall principal del Centro Internacional del Español para disfrutar de un completo cóctel tras el discurso de clausura de Alfonso Fernández Mañueco, el presidente de la Junta de Castilla y León, que estuvo acompañado de Pedro Díaz Mesonero, presidente de GRUPOSA; Jaime González Lucas, director general de LA GACETA; Alejandro Vázquez Ramos, consejero de Sanidad; Gonzalo Santonja, consejo de Cultura, Turismo y Deporte; Carlos Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda y María González, consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Así como Eloy Ruiz, delegado de la Junta de Castilla y León; Alberto Díaz, presidente de la Cámara de Comercio; Javier Iglesias, presidente de la Diputación, entre otros. Estos tuvieron oportunidad de cruzar impresiones con autoridades como el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo; el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado Rodríguez y el rector de la Universidad Pontificia, Santiago García-Jalón de la Lama.

Además, asistieron alcaldes de otros municipios de la provincia como Marcos Iglesias, regidor de Ciudad Rodrigo; Victoria Manjón, alcaldesa de Castellanos de Moriscos, Roberto Martín, de Guijuelo; Pedro Samuel, de Carbajosa y Ventura Recio, de Villares de la Reina. Todos ellos tuvieron la ocasión de compartir opiniones representantes de empresas exitosas como Grupo Andrés, Aqualia, Enusa, Global Exchange, CaixaBank, Cobadu, Recoletas Salud, Prointal, Meins, Iberdrola, FCC Medio Ambiente, Carpisa Food, Tebrio y Parque Científico, entre otras.

Los presentes disfrutaron de un cierre 'por todo lo alto' en un evento organizado por LA GACETA. El espacio fue testigo de un intercambio de opiniones que ayudó a crear sinergiasentreempresas, instituciones y administraciones.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un herido por arma de fuego en el barrio de El Carmen
  2. 2 Cierra una emblemática pastelería en Salamanca: «La dedicación absoluta ha pasado factura a mi salud»
  3. 3 De fugitivos en su país a amados en un pueblo salmantino: «De habernos quedado seríamos presos políticos»
  4. 4 «Lo hago para entretenerme, no por necesidad»
  5. 5 Un delincuente con 59 condenas suma otra más por el asalto a un conocido mesón de Cuatro Calzadas
  6. 6 La Policía Científica busca pistas en un coche tras la violenta agresión a una pareja el barrio de El Carmen
  7. 7 Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca de este lunes 6 de octubre
  8. 8 Vuelve a subir el precio del vacuno, pero ahora hay preocupación
  9. 9 La tienda que detiene el tiempo en pleno corazón de la ciudad: «No tenemos prisa por cerrar, aquí lo pasamos bien»
  10. 10 Bomberos de la Diputación y medios de la Junta trabajan en la extinción de un incendio forestal en Mieza

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Un 'chinchín' con sabor y diálogo para fortalecer vínculos

Un &#039;chinchín&#039; con sabor y diálogo para fortalecer vínculos