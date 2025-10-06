Un 'chinchín' con sabor y diálogo para fortalecer vínculos Un distendido cóctel clausuró la sexta edición del encuentro donde autoridades, expertos, empresarios e invitados pudieron relacionarse y hacer balance de las propuestas que se presentaron durante toda la mañana

Celia Luis Salamanca Lunes, 6 de octubre 2025, 20:45

Después de una mañana intensa de intercambio de opiniones y agradables coloquios, llegó el momento de degustar interesantes propuestas gastronómicas en un ambiente distendido para poner el broche final al VI Congreso del Libro Blanco para el Desarrollo de Salamanca. Una maestra cortadora de jamón abrió el apetito de los presentes ofreciendo a los invitados uno de los mayores manjares de la provincia. No faltaron los aperitivos más vanguardistas. Brocheta de cherry y mozzarella, bombón de foie y almendra, gyozas de setas y pato y cucharita de sardina ahumada y mermelada de tomate, entre otros. Todo ello acompañado de refrescos, cervezas y lo mejor de la bodega.

Autoridades, expertos y otras personalidades se reunieron este lunes en el hall principal del Centro Internacional del Español para disfrutar de un completo cóctel tras el discurso de clausura de Alfonso Fernández Mañueco, el presidente de la Junta de Castilla y León, que estuvo acompañado de Pedro Díaz Mesonero, presidente de GRUPOSA; Jaime González Lucas, director general de LA GACETA; Alejandro Vázquez Ramos, consejero de Sanidad; Gonzalo Santonja, consejo de Cultura, Turismo y Deporte; Carlos Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda y María González, consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Así como Eloy Ruiz, delegado de la Junta de Castilla y León; Alberto Díaz, presidente de la Cámara de Comercio; Javier Iglesias, presidente de la Diputación, entre otros. Estos tuvieron oportunidad de cruzar impresiones con autoridades como el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo; el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado Rodríguez y el rector de la Universidad Pontificia, Santiago García-Jalón de la Lama.

Además, asistieron alcaldes de otros municipios de la provincia como Marcos Iglesias, regidor de Ciudad Rodrigo; Victoria Manjón, alcaldesa de Castellanos de Moriscos, Roberto Martín, de Guijuelo; Pedro Samuel, de Carbajosa y Ventura Recio, de Villares de la Reina. Todos ellos tuvieron la ocasión de compartir opiniones representantes de empresas exitosas como Grupo Andrés, Aqualia, Enusa, Global Exchange, CaixaBank, Cobadu, Recoletas Salud, Prointal, Meins, Iberdrola, FCC Medio Ambiente, Carpisa Food, Tebrio y Parque Científico, entre otras.

Los presentes disfrutaron de un cierre 'por todo lo alto' en un evento organizado por LA GACETA. El espacio fue testigo de un intercambio de opiniones que ayudó a crear sinergiasentreempresas, instituciones y administraciones.