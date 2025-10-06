«El Libro Blanco es una herramienta para convertir las oportunidades en realidades para la provincia» Pedro Díaz Mesonero cerró el VI Congreso del Libro Blanco para el Desarrollo de Salamanca posicionando a Salamanca como un referente en innovación, tecnología y crecimiento sostenible

Celia Luis Salamanca Lunes, 6 de octubre 2025, 14:29 Comenta Compartir

El presidente de GRUPOSA, Pedro Díaz Mesonero, cerró el VI Congreso del Libro Blanco para el Desarrollo de Salamanca organizado por LA GACETA agradeciendo la participación de más de medio centenar de expertos en las seis mesas de trabajo del Congreso y subrayando que el Libro Blanco «no es un simple diagnóstico, sino una herramienta para convertir las oportunidades en realidades para la provincia».

Pedro Díaz ha insistido en que Salamanca «cuenta con fortalezas singulares y un ecosistema científico en torno a sus universidades» que la posiciona como un referente en innovación, tecnología y crecimiento sostenible.

En su discurso también ha querido destacar la importancia de la cooperación entre administraciones, empresas y sociedad civil para mantener la trayectoria ascendente de Salamanca.

«La suma de esfuerzos es la que permitirá que la provincia deje de perder oportunidades y se coloque muy alto en el mapa del desarrollo regional y nacional», concluyó Pedro Díaz, cerrando así una edición que consolida al Congreso del Libro Blanco como un encuentro de referencia para el futuro de Salamanca.

Temas

Salamanca