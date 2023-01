Bartolomé, tras superar una fuerte depresión: “Las recaídas son el peor problema”

A Bartolomé Mengual, la vida le cambió en 2004. Fue en ese año cuando empezó a notar cierta apatía haciendo aquello que tanto le había llenado en los últimos años: desempeñar su trabajo como funcionario en la Administración General del Estado. Esa desilusión le convirtió en protagonista de algunos problemas a nivel laboral, consecuencia de todo lo que vivió cuando era bien pequeño junto a su familia.

“Todo se me acumuló y terminó explotando cuando tenía 40 años. Empecé a notar unos periodos de depresiones importantes, en los que mi autoestima era tan baja que no me importaba nada y no tenía ganas de nada. Ingresé en un centro de salud mental cuando me di cuenta de que me había abandonado demasiado. Ahora, después de tanto tiempo y de tantas recaídas, ya estoy bien, aunque parcialmente”, asegura recordando todo lo vivido.

Para él, descubrir el apoyo que brindan los profesionales que integran Salud Mental Salamanca fue como “ver el cielo”. “En la asociación, he sido partícipe de talleres en los que he reforzado mis habilidades sociales y cognitivas. Todas ellas han hecho que mi recuperación haya sido posible, aunque no haya sido de forma total”, afirma Bartolomé Mengual, que, después de contar su experiencia, incide en que, una vez que a una persona le diagnostican depresión, lo mejor es que pida ayuda: “Además de armarse de valor y de paciencia, una persona que sufre depresión debe pedir ayuda. Es necesario porque es imposible que alguien pueda superar todo esto en soledad”.

“Después de toda la ayuda recibida, he mejorado muchísimo. A día de hoy, me veo con la obligación de asistir a un centro como el de Salud Mental Salamanca, donde ayudo en todo lo que puedo a la junta directiva. En este camino de recuperación, me he creado unas expectativas que, una vez que me diagnosticaron depresión, perdí por completo”, asegura Bartolomé Mengual, orgulloso de todo el proceso por el que ha pasado y de todas las personas que han aportado su granito de arena para que pudiera conseguirlo.

Respecto a la visibilidad que este trastorno del ánimo tiene en la actualidad, Bartolomé Mengual afirma que, pese a que todavía queda mucho camino por correr, “la gente se está empezando a dar cuenta de que no solo somos unos pocos” y de que lo que también hace falta es más concienciación, ya que hay mucha gente que todavía no está diagnosticada y que no reconoce que sufre un problema de salud mental.