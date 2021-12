324 positivos entre los 1.378 test realizados el día de Navidad en el cribado

Las colas se han repetido en las inmediaciones del centro de salud de San Juan en lo que ha sido la tercera jornada del cribado a personas con síntomas compatibles con la enfermedad de la covid. Aunque esta vez ha sido bajo la lluvia, el punto de detención ha completado este día de Navidad, 25 de diciembre con 324 casos positivos en un total de 1.378 test realizados (23,5%), según fuentes sanitarias.

En la primera jornada, la correspondiente al día 23, se realizaron 427 test de antígenos con el resultado de 58 casos (el 13,5%). El día Nochebuena se realizaron el triple, debido a que la jornada fue más extensa (09:00 a 21:00), llegando a 1.320 pruebas de antígenos, con 285 positivos (21,5%). Entre los tres días que se han realizado pruebas, se han detectado un total de 609 nuevos casos en 3.140 test realizados.

Este domingo 26 seguirán las pruebas en el mismo horario de 9:00 a 21:00 horas. Recordar que este llamamiento es exclusivamente para personas con clínica sospechosa de la covid. No se realizarán test a los contactos estrechos, ni a las personas asintomáticas y desde Sacyl se apela a solidaridad de aquellos que no tengan síntomas no acudan a la llamada ya que podrían entorpecer la labor de identificar nuevos positivos.