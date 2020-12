Hay quienes se refieren a ellas como techumbres; otros prefieren hablar de armaduras; también los hay que las denominan forjado de madera o alfarje; y no faltan aquellos que echan mano de la alegoría para definirlas como artesonados. Pero sea cual sea su denominación, de lo que no cabe duda es de que Salamanca es rica y vasta en este tipo de manifestaciones artísticas. No hay territorio, zona o comarca que se precie que no cuente entre sus grandes referentes artísticos con una sugerente, atractiva y original armadura de madera para dar vistosidad, prestancia y colorido a sus iglesias, monasterios, ermitas o palacios. Y lo más significativo de todo es que la mayor parte son de origen mudéjar: unas, las que menos por desgracia, de los siglos XIII y XIV; y otras, la mayoría, realizadas en los siglos XVI y XVII. Hay también variados ejemplos del siglo XVIII, aunque se trata ya de copias mudéjares de menos interés artístico.

Pero lo que nos ha llegado hasta nuestros días no es más que una manifestación del vasto legado con el que llegó a contar esta provincia. Según recoge Sergio Pérez Martín en su “Estudio de las armaduras de madera en la provincia de Salamanca” —encargado por la Junta de Castilla y León—, habría que hablar de más de dos centenares de artesonados de los que existe constancia documental. Pero no todos han llegado hasta nuestros días. Son bastantes los que se han perdido con el paso del tiempo por motivos muy diferentes. Ya en 1996, Belén García de Figuerola hacía un repaso por más de medio centenar de armaduras de madera en su libro “Techumbres mudéjares en Salamanca”, editado por la Diputación provincial.

Si los siglos XII y XIII fueron los más representativos del mudéjar en su manifestación arquitectónica (fusión del románico cristiano y la estética musulmana), el siglo XVI volverá a vivir una segunda edad de oro, especialmente en materia de artesonados, donde la talla y policromía de la madera son ejecutados con maestría —lo que se conoce como carpintería de lo blanco—.