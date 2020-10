Referirse a Salamanca es hablar de belleza, cultura, patrimonio y enseñanza. Durante siglos, sus calles han sido testigo del devenir histórico de un sinfín de civilizaciones y culturas; en sus plazas se han fraguado innumerables acuerdos, tratados y convenios; de sus magnos palacios y edificios nobles han salido conquistadores, navegantes, descubridores y estadistas; sus conventos y monasterios han dado vida a verdaderos mecenas e impulsores del arte; y las aulas de su Universidad han forjado el carácter y han formado a talentosos científicos, economistas, astrónomos, teólogos, matemáticos, lingüistas, galenos y juristas. Porque Salamanca es algo más que arte y monumentos. Salamanca, incluida su provincia, es parte viva y fundamental de la historia de España, de su vasto patrimonio histórico artístico y de su desarrollo cultural e intelectual.

Instalada en tierra de nadie y cambiando de mano en numerosas ocasiones, Salamanca no fue repoblada definitivamente hasta finales del siglo XI, aunque su afianzamiento no tendrá lugar hasta el siglo XII, época en la que afloran los edificios de estilo románico a imitación de Cluny. Aunque los mayores ejemplos se erigen a lo largo del Camino de Santiago —en su ruta francesa—, Salamanca, con algún retraso, no es ajena a esta circunstancia y hoy en día puede presumir de contar con significativos ejemplos del arte románico diseminados por la provincia. Es más, incluso puede presumir de haber mantenido a lo largo de la historia una manifestación propia de esta zona castellano y leonesa: el mudéjar, que no es más que un románico cristiano realizado por artesanos musulmanes que permanecieron en territorio cristiano. Arte cristiano con estética árabe, ya que siguiendo los cánones de la época lo que hacen estos alarifes es recurrir a los elementos que le son más conocidos: el ladrillo como material constructivo y la madera para cubrir las naves (artesonado), llegando a crear verdaderas joyas.