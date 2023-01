El nuevo servicio de autobús a Madrid provoca indignación en la zona de Béjar

El cambio de empresa concesionaria del servicio de transporte de viajeros en autobús a Madrid desde la zona de Béjar y Guijuelo no ha solventado los problemas que sufría la zona desde agosto de 2018, momento en el que se llevó a cabo una drástica reducción de servicios hacia la capital de España.

Como ya adelantó LA GACETA la pasada semana, la empresa Monbus traspasó la concesión de la línea VAC 247 de Aldeanueva del Camino-Madrid a la compañía Jiménez Dorado. La expectación por comprobar cómo se llevaría a cabo ese traspaso, en espera de mejores servicios, se convirtió en decepción a las pocas horas de conocerse cómo se iba a desarrollar ese servicio. El servicio tiene tres rutas distintas que pasan por la provincia de Salamanca y confluyen en la localidad abulense de Piedrahita. En cada uno de esos trayectos se han encontrado problemas que dificultan a los usuarios el desplazarse hasta Madrid.

El caso más llamativo es el de Puente del Congosto, Santibáñez de Béjar y Navamorales, donde este servicio solo se realiza lunes, miércoles y jueves con servicio a la demanda y 48 horas de anticipo. Es decir, los usuarios que quieran viajar tendrán que reservar plaza dos días antes, en caso contrario, el autobús no les recogerá. Además, no ofrece servicio de viernes a domingo pese a que se trata de una zona muy vinculada a Madrid y con un elevado número de segundas residencias. En otra de las líneas, Linares de Riofrío-Guijuelo, la empresa solo reserva el billete por internet, y no presencial, lo que ha provocado también quejas por los problemas que puede suponer para las personas mayores. Los ayuntamientos afectados han comenzado a contactar para tomar nuevas medidas y poder conseguir que el servicio perdido en 2018 se normalice.