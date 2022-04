Comunidad autónoma de la Región leonesa

Me voy a meter en camisa de once varas. Y aunque después por cierta red social numerosos perfiles anónimos con emojis de leones me vayan a dar la turra, no podía menos. Este sábado se celebra el día de nuestra Comunidad Autónoma, en el que conmemoramos el mito de la derrota de los comuneros. Y llegada semejante fecha, siempre arrastramos la polémica bien fundada sobre esta nuestra comunidad: la aberración territorial de la construcción de la autonomía.

La birregionalidad de Castilla y León no solo se entiende por la conjunción de su nombre, sino que nuestro Estatuto deja poco espacio a discusión. Incluso se reconoce el llionés como patrimonio lingüístico. Cuestión aparte es lo que piense la calle. Sin duda, la provincia de Salamanca es, de las tres que conformarían la supuesta Comunidad Autónoma de León, en la que menos sentimiento identitario hay al respecto. Y, antes de nada, me voy a curar en salud. Las grandes discusiones sobre los porqués son de sobra conocidas. E incluso pueden tacharme de simplista, pero quién quiera leer ensayos o artículos científicos sobre la cuestión, que lo busque en otros medios, no en una pieza de opinión. Que hay muy buenos profesionales en la materia.

Que la cuestión leonesa no esté en nuestra agenda (es decir, que no sea tema de la opinión pública) debería de decirles algo a políticos, partidos y demás entidades que lo toman por bandera. Estas tierras tienen muchos problemas, ya se sabe. Y más allá de los compartidos por el resto del Estado español, en nuestro caso priman la falta de estructuras que soporten un modelo de población sostenible desde el plano económico, pues aquí, y más en concreto en el mundo rural, es donde mejor se observa que el sistema capitalista es disfuncional. Y cualquier acción debería ir encaminada a la consecución de estructuras colectivas eficientes cuya justificación última sea la dignidad y el bienestar de todos y todas. ¿Esto tiene que ver con hablar de una autonomía de la región leonesa? Pues como todo en la vida: depende. Aparte de lo señalado, las propuestas de Unión del Pueblo Leonés (UPL), partido mayoritario del leonesismo, no distan de la aplicación de las políticas del bipartidismo. Pero, en cambio, la creación de una autonomía Salamanca-Zamora-León nos otorgaría a la ciudadanía más beneficios que pérdidas. Aunque sean meros parches, tampoco hay que engañarse, la reducción en los niveles de gobierno acerca las bases estatales a la ciudadanía, permeando en su bienestar.

Aun así, parece que las salmantinas y salmantinos lo tenemos claro. En las últimas elecciones, pudimos elegir por tres partidos políticos de corte regionalista: los leonesistas UPL y PREPAL, de derechas, y el castellanista Partido Castellano-Tierra Comunera, de corte ideológico de izquierdas. Considero relevante señalar la doctrina sostenida por las formaciones porque, curiosamente, todas se prodigan en hablar de la superación izquierda-derecha. Tomando los resultados, de las 197.673 personas que acudimos a votar en febrero, 119 optaron por el PCAS-TC, en coalición con Recortes Cero, un 0.07% del total. Por su parte, 1.616 votaron UPL (0.96%) y 335 por PREPAL (0.2%), por lo que, si hablamos de voto leonesista, este fue el 0.98% del total. Por contextualizar, la plataforma de la España Vaciada Salamanca, creada prácticamente ad hoc, logró duplicar esos resultados (1.9%), mientras que Podemos, ese partido que está desaparecido en Salamanca, los triplica (3.42%).

El difícil encaje en el sistema autonómico de las voluntades de los pueblos que recoge nuestra Constitución no está preparado para que fuerzas regionalistas separadas de la ideología articulen un sistema partidista propio que no reproduzca el nacional. Lo vemos en Canarias, Catalunya, Euskadi, Galiza y València, donde la cuestión territorial está acompañada de una brecha ideológica, con partidos propios de izquierda y de derecha, espacio este que, en los dos últimos casos, ocupa el PP. Que el lector saque sus propias conclusiones.