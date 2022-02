Caín y Abel

Digamos que no soy muy conocedor de la religión cristiana. Cursé religión en el instituto público rural al que acudí hasta el último año que se permite coger dicha asignatura. Y no porque sea creyente —bien lo sabía el profesor— sino aplicando inconscientemente la teoría de la elección racional: me rentaba más. ¿Era hipócrita aquello? Probablemente. Pero de poco me sirvió educarme durante trece años en los valores cristianos. Aunque visto lo visto, recibir una educación católica no significa practicar los valores de esta. Es más, probablemente si Jesucristo fuese nuestro contemporáneo, sería tachado de comunista-filoetarra. Y sabéis por dónde van los tiros. Sin embargo, y en los tiempos que corren, falta hace poner en valor aquello de “Amar al prójimo”. Sobre todo, cuando no dejamos de demostrar que somos Caínes capaces de asesinar a nuestros propios hermanos.

Al ritmo que consumimos acontecimientos en esta sociedad mercantil parece que resulta más fácil optar por el cainismo que pararse si quiera a plantear el dilema del prisionero. Y eso que en ambos casos se parte de una premisa —a mi juicio errónea— que se resume en la máxima de Hobbes “el hombre es un lobo para el hombre”. Es decir, que somos unos putos egoístas. Algo que también se aplica en eso que decía de la elección “racional”: se asume lo racional desde el egoísmo de qué conducta es la más adecuada para mí y mi ombligo. Lo mismo que ocurre en el citado dilema del prisionero. El dilema propone que, arrestados dos sospechosos y sin pruebas suficientes para condenarlos, se les ofrece el mismo trato para reducir su estancia en la cárcel. Ante esto —y volviendo a partir de la base de que somos completamente egoístas—, los reos tienen dos opciones: confesar o callar. Pero claro, como en esta vida no estamos solos, el problema viene con lo que decida el otro. Si ambos confiesan, van seis años a la cárcel. Si uno calla y el otro confiesa, el que habla es condenado a diez años y el que lo niega se libra. Pero si ambos guardan silencio, la condena para los dos sería de un año.

Por supuesto que esto es una teoría difícil de poner en la práctica. O no tanto. Por ejemplo, si la OTAN inicia movimientos en Ucrania, y Rusia responde, los efectos serán devastadores. Si Rusia invade Ucrania y la OTAN no actúa, los del bloque proestadounidense conseguirán que parte de sus militares no mueran. Y si tanto la OTAN como Rusia no se enzarzan en un conflicto, todos salimos ganando. Quizá menos clara sea su aplicación en la ruptura del PP. Ambos bandos están confesando, viéndose perjudicados los dos. Si hubiesen callado, aquí paz y después gloria. Aunque claro, estarían tapando la presunta corrupción de uno de los lados. Y para la primera vez que Pablo Casado está haciendo algo (aunque sea por sus intereses personales), igual es mejor dejarle actuar, siempre que se depuren las responsabilidades penales pertinentes para con la ciudadanía.

Y yo me pregunto: ¿qué precio estamos dispuestos a pagar por nuestro egoísmo? ¿Somos plenamente conscientes de que nuestras acciones repercuten directamente en los demás? ¿Es consciente Mañueco de que aceptar las demandas de Vox atenta contra la existencia de muchos castellanos y leoneses? ¿Saben realmente los votantes que las pasadas elecciones metieron la papeleta de Vox en la urna que, si por ellos fuera, 26 millones de españoles no tendríamos la oportunidad de ser? ¿Son conscientes estos electores de que el día de mañana puede ser su hijo el que reciba una paliza al grito de “maricón”? ¿De que puede ser su hija la que sea maltratada día tras día por su pareja ante la pasividad de las instituciones? Por una vez, deberíamos hacerle más caso al catolicismo y poner en práctica eso de “amar el prójimo”. Que falta nos hace.