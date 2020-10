Un infectólogo español carga contra Fernando Simón: “No tiene el currículum para hacer esto, no da la talla”

El infectólogo del Hospital de Can Ruti de Badalona, Oriol Mitjà, que fue asesor del presidente de la Generalitat, Quim Torra, durante la desescalada, ha criticado este martes la gestión de la pandemia que está haciendo el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, de quien ha dicho que “no da la talla”.

En una entrevista en la emisora RAC-1, Mitjà, que también criticó al gobierno catalán por no hacerle caso en su propuesta de desescalada, ha dicho que “Fernando Simón erró y no lo ha hecho todo lo bien que tendría que hacerlo”.

“No se le cuestiona que sea una buena persona y un buen orador, pero ha quedado patente que no tiene las habilidades para gestionar una pandemia. No tiene el currículum para hacer esto, no da la talla. No tiene especialidad MIR, no tiene doctorado, no tiene publicaciones relevantes”, ha arremetido.

Mitjà, que ha desaconsejado abrir al público el Camp Nou y que augura que la limitación de las reuniones de más de 6 personas en Cataluña se mantengan durante todo el invierno, ha dicho sobre la actual situación de contagios en Madrid: “Llegados a este punto hay pocas opciones. Tendrían que tomar la decisión de forma casi inmediata de hacer test a todos los madrileños o hacer un confinamiento en casa”.

El infectólogo ha revelado que el expresidente del Gobierno central José Luis Rodríguez Zapatero le dijo que el comité científico que ha asesorado el gobierno de España había “fracasado y ni siquiera se ha dejado ayudar por la Embajada de China”.

Sobre la infección de Covid que ha sufrido el presidente de Estados Unidos ha comentado que “Donald Trump ha recibido un tratamiento muy único. Le han puesto las mejores medicinas del mercado, el tratamiento que tiene más esperanzas. Tanto el Remdesivir como el Regeneron están en fase de ensayo, pero los resultados preliminares son buenos. Yo si mañana tuviera que tratar a mi madre me gustaría darle estas medicinas”.