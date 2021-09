Tamara Gorro confiesa la razón de sus problemas matrimoniales con Ezequiel Garay

En una de las mejores etapas de su vida y disfrutando como nunca de Ezequiel Garay tras su retirada del fútbol, Tamara Gorro se ha convertido en una de las protagonistas de la Feria del Libro con la exitosa firma de su último libro, “Entre sentimientos”, y más sincera que nunca, nos ha hablado de sus ‘problemas’ matrimoniales por sus deseos de aumentar la familia, un tema con el que su marido parece no estar demasiado conforme.

“Yo quiero un tercero, pero mi marido dice que no. Más claro no lo puedo decir”, confiesa Tamara, que asegura que no puede luchar por su sueño de quedarse embarazada otra vez “porque estoy sola en esta lucha. Él no quiere más hijos y es totalmente respetable”. “Yo tengo un embrión en Estados Unidos, tendría que viajar y me hormonaría para poder introducirlo, pero es hijo de los dos y me parecería muy feo”, afirma resignada con que el hecho de que Ezequiel está cerrado en banda a aumentar la familia aunque ella no lo descarta todavía.

Y es que después de someterse a más de una veintena de tratamientos para intentar quedarse embarazada sin conseguirlo, en 2015 por fin nacía, por gestación subrogada, su hija Shaila.

Dos años después, y cuando casi había perdido la esperanza y quemaba su último cartucho en Estados Unidos, Tamara conseguía quedarse embarazada por fecundación in vitro de su hijo Antonio.

Un proceso durísimo tanto a nivel físico como mental que la influencer está dispuesta a repetir para lograr su sueño de tener una familia numerosa, aunque parece que lo más complicado está siendo convencer a su marido, Ezequiel Garay...