Tamara Gorro desvela problemas sexuales con Garay: “No tengo el mismo apetito sexual”

La esposa de Ezequiel Garay, Tamara Gorro, admitió tener problemas sexuales con su marido y dijo que ya no tiene apetito por la intimidad. Apareció en un podcast donde se hablaba del sexo en las relaciones a largo plazo como tema, diciendo: “Si me preguntas si todavía tengo el mismo apetito sexual que antes, mi respuesta es no”.

“No sé si es por falta de tiempo o por falta de ganas, pero la verdad es que no, no las tengo. Pero así es como es. Amo a mi esposo. Pero no quiero tener sexo con él todos los días, ya que estoy exhausto. Creo que mucha gente se identificará conmigo”, añadió.