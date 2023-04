María Zurita: “Alejandra de Rojas es como una hermana para mí”

“No tengo ninguna hija llamada Alejandra”. Estas son las escuetas pero contundentes declaraciones con las que el Rey Juan Carlos ha desmentido al diario ‘El Mundo’ que tenga una hija secreta como aseguran José María Olmo y David Fernández en su libro ‘King Corp. El imperio nunca contado de Juan Carlos I’.

Tal y como sostienen los periodistas, el Emérito tuvo a finales de los 70 una cuarta hija llamada Alejandra fruto de una relación extramatrimonial con una conocida aristócrata. Todos los inquilinos de Zarzuela conocerían su existencia y la joven, que desconoció la identidad de su verdadero padre hasta la adolescencia, mantendría desde entonces una discreta relación con él.

Un bombazo que corrió como la pólvora desde primera hora de este jueves por las redacciones de nuestro país, aventurándose muchas y sin tapujos a dar su nombre completo: Alejandra Rojas. La socialité, que ha hecho sus pinitos como modelo y ha protagonizado numerosas campañas de diferentes marcas, quiere mantenerse al margen de este delicado asunto y no ha hecho ningún tipo de declaración, aunque su entorno -como Alessandro Lequio, cuya mujer María Palacios es su prima hermana- ha negado rotundamente que sea hija de Don Juan Carlos.

Ahora es María Zurita sobrina del Rey e íntima amiga de Alejandra, la que se ha pronunciado sobre esta noticia, dejando claro que no le da ningún tipo de credibilidad: “Hay que dar titulares continuamente. Se ha desmentido ya por su protagonista (el Emérito) y no hay nada más que decir”.

“No es que conozca a Alejandra, es que es una de las madrinas de mi hijo. Es como una hermana para mí en el sentido más literario de la palabra” ha revelado, sin entrar en cómo se encuentra después de que se haya publicado que es hija secreta de Don Juan Carlos; “no voy a hablar por personas y no voy a decir cómo se lo ha tomado, de verdad que no. Para mí es una hermana y no voy a poner en mi boca palabras suyas porque no me parece” ha zanjado.

Respecto a la reciente visita del padre de Felipe VI a nuestro país, María confiesa que le vio “divino, fenomenal. Está estupendo” y confirma que su madre -la Infanta Margarita- no pudo ver a su hermano “porque es complicado”. “Ellos hablan mucho” ha asegurado, reconociendo con un “espero que sí” su confianza en que Don Juan Carlos pueda volver pronto a España.