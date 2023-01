La sobrina de Concha Velasco da la última hora sobre el estado de salud de la actriz

2022 no terminó de la mejor manera posible para Concha Velasco. La actriz, que arrastra diferentes problemas de salud y de movilidad desde el verano de 2021, era ingresada en el hospital madrileño Puerta de Hierro el día de Navidad tras sufrir un empeoramiento en su estado. Sin embargo, y demostrando su fortaleza una vez más, recibía el alta el 31 de diciembre y podía despedir el año con sus hijos y su familia más íntima en la residencia en la que vive desde la pasada primavera. “Está flojita y débil pero animada” confesaba entonces su primogénito, Manuel Velasco.

Dos semanas después ha sido su sobrina, la también actriz Manuela Velasco, la que nos ha dado la última hora sobre el estado de salud de su tía en la presentación de su último trabajo, ‘Mallorca Soul: A Private Journey’: “Hay veces que tienen que llevarla al hospital para hacerle pruebas como a todo el mundo. Estuve con ella en Navidades. Le pusimos el árbol de Navidad en la habitación y estaba animadísima. Se quiso maquillar, se pintó, se hizo su photocall” nos ha contado con una sonrisa, destacando lo recuperada que está Concha tras su paso por el hospital.

Además, y a pesar de no entrar en detalles “y no decir nombres porque no viene a cuento”, Manuela desvela que tras recibir el alta, la inolvidable ‘chica yeyé’ recibió la visita de “muchas compañeras de profesión y grandes amigas mías que le han dado mucha vida”.

“Cuando he estado con ella, no la última visita, sino la anterior, me decía ‘bueno, vienes tú ahora pero se acaba de ir no sé quién, no sé cuántos, y antes ha venido’.... Le digo ‘¿todos estos han venido esta mañana? ¿no estás cansada? ¿quieres que me vaya?’. Y ella dice siempre ‘yo por mí, recibiría gente las veinticuatro horas’” revela, compartiendo una anécdota que refleja que, a pesar de su delicado estado de salud, Concha está tan lúcida como siempre y sigue disfrutando enormemente de las visitas.