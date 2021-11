La reaparición de Tamara Gorro: ‘Tengo un problema de salud mental’

Tamara Gorro es de esas personas que con solo escucharla te alegran el día. Es natural, espontánea y cuenta su verdad, lo que hace que todos los seguidores que tiene en sus redes sociales vean en ella una mujer accesible, normal como la vida misma y con los mismos problemas que cualquier persona con la que se cruzan a diario. Es por eso por lo que ahora está recibiendo todo el cariño y calor de sus seguidores, ya que está pasando uno de sus peores momentos personales.

Tamara Gorro reaparece en el concierto de Dani Martín acompañada por su marido y lo cierto es que nos ha hablado con total sinceridad sobre este momento tan delicado que está viviendo: “Estoy mal, antes era ‘bien, bien’. No saco ninguna conclusión porque no lo sé, no sé decirte qué pasa... es como cuando te partes un pie y sin hacer la rehabilitación te imaginas el camino. Tengo un problema de salud mental que me he dado cuenta tarde porque no lo había identificado”.

En cuanto a qué rol está teniendo Ezequiel, la influencer nos confiesa que: “Yo me he aislado de todo el mundo, necesitaba hacerlo, el rol es como cualquier persona que está al lado de una persona enferma, estar. A las buenas, a las malas” y nos confirma que a sus hijos no les ha querido contar nada: “Antonio no, es muy chiquitín, Shaila está muy mimosa, me pregunta si estoy enfadada y hay veces que pienso que mi rostro tiene que cambiar. Notan que mamá se va más veces a trabajar y mamá no se va a trabajar. No les cuento nada, cuanto menos sepan y menos sufran, mejor”.

Tamara está luchando contra este bache emocional que está teniendo y por eso no sabe que Victoria Federica se ha convertido en toda una influencer: “Estoy al margen de todo, no veo, no... Estoy escribiendo y con mi terapia, medicación, mi familia...”.

Eso sí, la comunicadora nos confiesa que está escribiendo un libro y que no quiere que nadie se piense que se va a retirar de redes, ya que todavía queda mucho Gorro por dar: “Yo me sumergí en un libro que estoy escribiendo. Necesitaba hacerlo, sentirme libre y queda un largo camino. Tengo ganas, que voy a dar por saco que os vais a enterar”.