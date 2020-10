Kiko Rivera está metido en un buen lío... o no. Según cómo se mire. El hijo de Isabel Pantoja está en el punto de mira por sus posibles infidelidades a su mujer, Irene Rosales. Lo que sería una tesitura nada agradable y muy compleja para cualquier persona, en este caso puede ser totalmente diferente. Teniendo en cuenta el historial del personaje, no descartemos que se trate de una maniobra burda para volver a aparecer en los medios. No olvidemos que el dj se encuentra a ‘a dos velas’ en el terreno laboral. Sus ingresos se han reducido por la ausencia de ‘bolos’ en discotecas y hace falta sacar dinero debajo de las piedras. Este sábado acudirá al plató de ‘Sábado Deluxe’ para someterse a las preguntas de los colaboradores y llevarse a casa una jugosa cantidad de euros.

Antes de su comparecencia en el ‘estercolero’ de ‘Sabado Deluxe’, Socialité ha dado unas pequeñas pinceladas a todo lo sucedido a través de unas declaraciones que ha conseguido del hijo de la folclórica, quien ha reconocido haber sido infiel a su mujer.

“Hay cosas que salen que son verdad y otras que no”, ha afirmado Kiko Rivera, quien ha especificado que “lo de la camarera de Hoyo me pilló en un bache con mi mujer, pero no tengo por qué contar públicamente lo que hago o lo que dejo de hacer”. Unas palabras que evidencian dicha deslealtad.

Pero, ¿quién es ella? Una camarera que trabaja con Kiko Rivera en la discoteca que el hijo de Isabel Pantoja tiene en Sevilla. Sin embargo, hay más. La que fuese su novia, Techi, también ha asegurado haber recibido mensajes subidos de tono por parte del dj. ¿Qué tendrá que decir Kiko Rivera?

Antes de conocer su versión, quien sí ha hablado a través de Viva la vida ha sido su mujer, Irene Rosales, quien se ha encargado de contar su versión de los hechos sobre las infidelidades y mensajes subidos de tono por parte de su marido. Unas declaraciones narradas con emoción, tensión y rabia que han podido verse en Telecinco.