Guerra entre cuñadas: Irene Rosales responde a los ataques de Isa Pantoja

Distanciada desde hace meses de Kiko Rivera, y sin intención de retomar su relación, por lo menos por el momento, Isa Pantoja se ha sentado este sábado en el ‘Deluxe’ y, para sorpresa de propios y extraños, ha puesto el foco sobre Irene Rosales, a la que confiesa que considera en parte ‘responsable’ de la polémica actitud del Dj en los últimos tiempos.

“Nunca hemos sido amigas, pero he tenido una relación con ella normal. Me ha respetado siempre y yo a ella, y entiendo que no tiene nada que ver con que yo esté enfadada con mi hermano o que mi hermano haya tenido esos problemas con mi madre” señalaba, para a continuación cargar contra su cuñada al entender que, por el “poder” que tiene sobre Kiko porque “para él es la persona más importante y la tiene en un pedestal”, “le hubiera podido frenar”.

Más clara que nunca Isa apuntaba además que el “apoyo férreo” de Irene a su marido en cada una de sus declaraciones públicas tampoco le viene bien a su hermano al que, cree, debería “ponerle un tope si tiene la oportunidad”.

Unas declaraciones a las que Irene Rosales ha respondido con elegancia este lunes, dejando claro que no va a “entrar en nada”, aunque, aclara, este silencio “no significa que le dé la razón”. “¿Qué hago si tiene esa opinión? Yo no tengo que demostrar nada” asegura.

Resignada, la mujer de Kiko Rivera afirma que lleva escuchando “ya unos cuantos años” que es ella la que mueve los hilos de su marido y no ha hecho nada para evitar el distanciamiento del Dj con su madre y con su hermana pero, deja claro, “tengo mi conciencia muy tranquila”.

“No voy a entrar en explicaros ni nada porque yo tengo mi conciencia muy tranquila y no tengo que explicarme nada, ni quiero entrar en nada. Las pocas exclusivas que he hecho nunca han sido para contestarle a alguien ni nada, así que no voy a entrar en eso” ha zanjado, evitando entrar en las acusaciones de Isa de que es ella quien manipula a Kiko.

Precisamente sobre su marido Irene prefiere mantenerse prudente, confesando que no sabe qué le habrán parecido al Dj las declaraciones de su hermana poniendo el foco sobre ella. Eso sí, la sevillana no ha dudado en responder si a Kiko le hubiese gustado estar en América con su madre durante su gira: “No lo sé, pero todo trabajo que salga, bueno es”.