Irene Rosales, en medio de la guerra entre Kiko Rivera y su familia

La situación en la que se encuentra Kiko Rivera con su familia es bastante delicada. Lleva sin hablarse con su madre desde hace dos años y tras la exclusiva que dio hace unos meses, tampoco con su hermana, de la que publicó aspectos de su vida íntimos y hechos muy delicados.

Chance ha podido hablar con Irene Rosales y nos ha desvelado lo afectado que está Kiko Rivera por la situación que está viviendo Isabel Pantoja: “yo intento enterarme lo menos posible porque a mí, por la parte que me perjudica, es por ver a mi marido mal y por todo lo que tiene que pasar mi marido. No es plato de buen gusto y aún menos, sabiendo que hay ese problema y que no tienes comunicación con tu madre”.

La mujer de Kiko nos asegura que ella ha hablado con su marido para que intente reflexionar acerca de si debería ir a ver a su madre: “no digo que no tenga que ir, yo le he dado mis motivos, pero él también tiene sus razones, sus motivos, sus por qué. No voy a decir que la gente lo tenga que entender porque no tiene que entenderlo nadie, solo lo tiene que entender él”.

Además, confiesa que esperan que la dura situación que está viviendo Isabel Pantoja se resuelva de la mejor manera posible para la cantante: “a ver, queremos que salga lo mejor posible pero qué va a hacer, él no puede hacer nada”. Sí que ha querido recordar la última conversación que tuvo Kiko Rivera con su madre, en la que él dio un paso al frente para recuperar su relación: “la última conversación que tuvo con la madre fue que él le ofrecía su ayuda, que le podía pasar esto en esta fecha, porque ya se hablaba de esto y obtuvo una respuesta que a él no le gustó y él hizo todo lo posible”.

Eso sí, desconoce si Kiko Rivera sigue con esperanzas de recibir una llamada telefónica de su madre: “pues no lo sé, ya no lo sé” y opina que Agustín Pantoja no es el malo de la película y dice que el problema ha sido la falta de comunicación: “no lo sé, no creo que haya buenos ni malos. Creo que ha habido poca comunicación, creo, la verdad”.

Irene ha asegurado que, como matrimonio, están bien aunque hayan tenido que renunciar a algunas actividades por la constante presencia de la prensa en sus vidas: “tenemos todos los días prensa en casa y que hay vida que no podemos hacer tan normal pero estamos de maravilla”. En lo que sí que prefiere no responder es a todos los rumores que involucran a su familia debido a la cantidad de titulares que protagonizan: “estamos divinamente, no puedo estar haciendo caso a todo lo que se diga todas las semanas. Cuando no es infidelidad es algo de la familia, cuando no es de la familia es algo económico”.

Irene asegura que el momento en que desconfíe de Kiko Rivera será el día en que se divorcien: “a ver, si yo no confiase en mi marido, sería la primera persona que no estaba con él, que me hubiese separado como hay millones de parejas que tienen hijos y se separan”.

En cuanto a Anabel Pantoja, Irene confirma que la ve cambiada respecto a su último reality televisivo y desvela cuál fue su último consejo: “bueno, la veo muy ilusionada. La veo totalmente cambiada a la primera vez que fue” y añade “que se olvidara de todo lo que hay aquí fuera, que pensara en lo que hay fuera no le iba a solucionar nada y le iba a empeorar su concurso”.

Irene ha reconocido que su trabajo en televisión le ayudaba económicamente pero tuvo que dejarlo por salud mental: “económicamente me venía muy bien seguir trabajando en televisión pero psicológicamente no me venía nada bien y tomé la decisión de quitarme de la tele”. Además, ha aprovechado para aclarar que no ha querido diseñar bolsos para abaratar costes y que sean asequibles: “no he sacado una firma, no los he diseñado yo porque si no, habría que cobrarlo muchísimos más caro y quiero algo que pueda tener todo el público. Ir poquito a poco. Estoy muy contenta, muy ilusionada y espero que me vaya bien”.