El “reencuentro” que vivieron Isa Pantoja y Kiko Rivera en televisión

La joven se mostraba contundente con su decisión y confesaba: “Él no ha entendido que yo necesito mi tiempo” y añadía “Me ha hecho daño y ahora no lo quiero en mi vida”. De esta manera, Isa Pantoja hacía oídos sordos a las palabras de su hermano con las que aseguraba que había metido la pata con la exclusiva que dio hablando de ella.

La hija de Isabel Pantoja llegaba en un coche de producción, pero no bajaba la ventanilla para atender a la prensa y minutos más tarde, se producía el tenso momento que vivimos en directo. “Espero que se respete mi tiempo. No quiero participar en esto, esa entrevista me hizo mucho daño. Me quiero mantener al margen” , le decía la joven a Jorge Javier Vázquez, que no dudaba en meterse en el coche para hablar con ella ante la negativa de pisar el plató con su hermano sentado.

Asraf Beno ha acudido este domingo a ‘Viva la vida’ y ha opinado sobre el momento en el que Kiko Rivera quiso hablar con su hermana que estaba en un coche: “A mi no me gustó ese momento, lo vi súper forzado, Isa no quería hablar con su hermano y no era el momento”.

El colaborador nos ha asegurado que Isa sabía que podía coincidir con él en las instalaciones de Telecinco, pero tenía claro que no iba a hablar con él: “Lo pensó, pero no pensaba hablar y perdonarle mucho menos” y añadía: “Yo creo que cuando una cosa duele hay que esperar que a la persona se le pase un poco, está muy dolida y creo que necesita su tiempo. Cuando pueda ella, le llamará y le dirá de quedar para arreglarlo”.

Asraf ha sentenciado que: “La situación de ayer me pareció forzada y no me gustó mucho, la verdad” y ha calificado el acto como intencionado para quedar bien: “Supongo que le salió o a lo mejor quería quedar bien, yo no estoy en su mente, pero se pueden pensar las dos cosas”.

El joven lo ha dejado claro: “Ella no quiere hablar con él en este momento” y además, confirmaba que es un tema tan doloroso para ella que ni siquiera lo hablan en casa: “conmigo no habla del tema hasta ayer, no lo saca, es un tema de ellos dos. Yo la llamé al segundo cuando estaba cenando y le pregunté si estaba bien, estaba nerviosa, no era una situación fácil”.

Emma García le preguntaba a Asraf si siempre ha sido mala su relación con Kiko Rivera, pero él desvelaba que: “Mi relación en un principio era buena, he estado muy a gusto con él, pero se tuerce a raíz de que envía unos mensajes y audios con una insinuación que me dejaba mal a mí”.